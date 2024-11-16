Всё ещё пьёте чай с малиновым вареньем при простуде? Собрали все мифы и правду о народных лекарствах

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Опубликовано: 16.11.2024 08:18 , Обновлено: 13.11.2024

Простуда – одно из самых распространённых заболеваний, особенно в холодное время года. В поисках быстрого облегчения мы часто обращаемся к различным продуктам, которые, согласно народным поверьям, могут ускорить выздоровление. Однако многие из них окружены мифами, которые не всегда соответствуют действительности. Разобрали самые популярные продукты, якобы помогающие при простуде, и выяснили, какие из них действительно эффективны, а какие – всего лишь выдумка.

Что такое простуда

Простуда — обобщённое название острых респираторных заболеваний, вызываемых различными вирусами. Причина заболевания – встреча с возбудителем простуды.

Несмотря на обилие разнообразных препаратов в аптеках, универсального лекарства от вирусов, вызывающих простуду, нет.

Не помогают и народные способы лечения простудных заболеваний, которые применяли ещё наши бабушки. Вот что говорят на этот счет исследования и врачи.

Чай с малиновым вареньем

Первое, что советуют делать простуженному — пить чай с малиной. Но серьёзных доказательств эффективности малины в борьбе с простудой учёные пока не нашли.

Терапевт Андрей Рябков в интервью с изданием Life отметил, что ягода содержит большое количество витаминов и фитонцидов, укрепляющих иммунитет, однако вылечить человека они не могут.

В малине есть небольшое количество соли салициловой кислоты, но для жаропонижающего эффекта этого количества недостаточно. Чай с малиной не может вылечить простуду, но способен помочь облегчить симптомы болезни благодаря нескольким факторам:

Витамин C. Малина содержит витамин С, который поддерживает иммунную систему и способствует борьбе организма с инфекциями.

Антиоксиданты. В малине содержатся антиоксиданты, такие как антоцианы, которые помогают бороться со свободными радикалами и уменьшают воспаление.

Увлажнение. Чай с малиной помогает поддерживать водный баланс, что особенно важно при простуде, когда организм теряет жидкость через потоотделение и слизистые выделения.

Чеснок

Считается, что чеснок обладает противомикробными и противовирусными свойствами, которые облегчают простуду.

Однако все проведённые исследования не дали достаточных доказательств эффективности влияния чеснока на профилактику или лечение простуды. Об этом сообщают Национальные институты здравоохранения США.

Лук

На сегодняшний день нет никаких доказательств, подтверждающих утверждения, что лук способен эффективно помогать в лечении простуды. Сама Национальная ассоциация лука (США) заявляет, что нет никаких научных доказательств того, что сырой лук может бороться с вирусами.

Этот овощ является важной частью здоровой, сбалансированной диеты для поддержки иммунитета, но не лекарством от простуды.

Имбирь

Имбирь является источником антиоксидантов и противовоспалительных веществ, витаминов, эфирных масел и микроэлементов. Бытует мнение, что имбирь активизирует иммунитет за счёт высокого содержания витамина C и снижает заложенность носа. Но данных о том, что он может эффективно лечить ОРВИ или сокращать продолжительность заболевания, нет.

Имбирь, добавленный в тёплое питьё, может лишь облегчить состояние за счёт согревающего эффекта. Европейское медицинское агентство рассматривает имбирь в целом как безопасный продукт, но не рекомендует использовать его как основной метод лечения.

Цитрусовые

Лимон и другие цитрусовые советуют при простуде из-за высокого содержания витамина С. Но по данным Национальных институтов здравоохранения США приём витамина С практически не облегчает симптомы заболевания. Он лишь помогает ненамного сократить продолжительность простуды, но если принимать не менее 6–8 г в день. При этом суточная норма витамина C для взрослого составляет 1 г и лечение высокими дозами грозит серьёзными побочными эффектами.

Согласно данным Национальных институтов здравоохранения США, витамин С может принести пользу людям, испытывающим большую физическую нагрузку, но для обычного человека не было выявлено никакой значимой пользы.

Тёплое питьё с лимоном, как и чай с малиновым вареньем, может действительно улучшить самочувствие за счёт согревающего воздействия, но не имеет никакого лечебного эффекта.

Чай с мёдом

Мёду приписывают целебные свойства, и натуральный мёд действительно содержит такие полезные для организма элементы, как антиоксиданты, минералы и витамины, но против вирусов он бесполезен.

Тем не менее Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует употреблять тёплые напитки с мёдом, но только лишь в качестве облегчающего симптомы болезни средства, а не в качестве лекарства. Исследования показывают, что мёд помогает смягчить першение в горле при острых приступах кашля.

Молоко с мёдом

Стакан тёплого молока с мёдом — классика в борьбе с простудой. Молоко — превосходный источник кальция, витамина D и калия. Также Национальные институты здравоохранения США упоминают исследования, подтверждающие, что сахарный диабет реже развивается у людей, которые регулярно употребляют молоко. Но как лекарство против простуды молоко бесполезно. Оно лишь может облегчить симптомы за счёт согревающего эффекта.

Как правильно лечить простуду

Простуда – это вирусная инфекция верхних дыхательных путей, которая обычно проходит самостоятельно через несколько дней. Антибиотики и народные средства в борьбе с ней неэффективны. Вкусный чай с малиной, лимоном и имбирём не способны вылечить от простуды, но могут поднять настроение и облегчить симптомы заболевания.

Вот ещё несколько способов облегчить своё состояние, которые действительно работают.

Общие рекомендации

Здравый смысл. Не занимайтесь самолечением, обращайтесь за профессиональной помощью и соблюдайте рекомендации врача.

Не занимайтесь самолечением, обращайтесь за профессиональной помощью и соблюдайте рекомендации врача. Отдых. Дайте организму возможность восстановиться, отдыхайте и соблюдайте постельный режим. Спать нужно больше обычного, так как сон помогает иммунной системе бороться с инфекцией.

Дайте организму возможность восстановиться, отдыхайте и соблюдайте постельный режим. Спать нужно больше обычного, так как сон помогает иммунной системе бороться с инфекцией. Питьё. Пейте много тёплой жидкости, чтобы избежать обезвоживания и быстрее выводить из организма токсины. Это может быть вода, чай, бульон и другие напитки без кофеина. Кроме того, жидкость помогает разжижать слизь, которая образуется при простуде в носовых проходах и дыхательных путях, облегая её отхождение и уменьшая заложенность носа.

Пейте много тёплой жидкости, чтобы избежать обезвоживания и быстрее выводить из организма токсины. Это может быть вода, чай, бульон и другие напитки без кофеина. Кроме того, жидкость помогает разжижать слизь, которая образуется при простуде в носовых проходах и дыхательных путях, облегая её отхождение и уменьшая заложенность носа. Влажность воздуха. Используйте увлажнитель воздуха для поддержания влажности в помещении, особенно зимой, когда воздух сухой. Использование увлажнителя воздуха также может помочь уменьшить сухость слизистых оболочек носа и горла.

Лекарства

Жаропонижающие и обезболивающие средства (например, парацетамол или ибупрофен). Они помогут снизить температуру и уменьшить боль.

(например, парацетамол или ибупрофен). Они помогут снизить температуру и уменьшить боль. Средства от насморка . Сосудосуживающие капли или спреи могут временно облегчить заложенность носа, но их нельзя использовать дольше 3–5 дней подряд, чтобы не вызвать привыкание.

. Сосудосуживающие капли или спреи могут временно облегчить заложенность носа, но их нельзя использовать дольше 3–5 дней подряд, чтобы не вызвать привыкание. Лечебные леденцы. Они содержат местное обезболивающее, антисептическое или противовоспалительное лекарство.

Народные методы

Полоскания горла солевым раствором. Полощите горло тёплым солевым раствором (примерно 1/2 чайной ложки соли на стакан воды), чтобы снять воспаление и уменьшить дискомфорт. Полощите горло в течение 30 секунд не менее трёх раз в день. Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщает, что этот метод помогает успокоить боль в горле и снять воспаление. Ингаляции паром. Вдыхание тёплого влажного пара может помочь очистить носовые проходы и облегчить дыхание.

Когда стоит обратиться к врачу?

Обратитесь за медицинской помощью, если у вас есть следующие симптомы:

Высокая температура (выше 38°C), которая держится более трёх дней.

Одышка или затруднённое дыхание.

Боль в груди.

Головная боль, сопровождающаяся ригидностью (скованностью) шеи.

Кашель с кровью.

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