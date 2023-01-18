Как мыть голову, чтобы волосы дольше не жирнели? Парикмахер дала 5 советов

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 18.01.2023 15:48 , Обновлено: 13.09.2023

Американский парикмахер Тейлор поделилась в TikTok советами, как сделать так, чтобы волосы реже жирнились. Оказывается, достаточно нескольких простых приемов, чтобы не только улучшить внешний вид прически, но и увеличить время между мытьем головы. Судя по комментариям, они чрезвычайно эффективны.

Во-первых, по словам Тейлор, важна температура воды . Парикмахер объяснила, что горячая вода сушит волосы, особенно зимой. Лучше всего использовать теплую воду (или слегка прохладную). Слишком горячая вода может не только пересушить, но и стимулировать работу сальных желез, в результате чего волосы становятся жирными.

Волосы должны быть полностью мокрыми при нанесении шампуня . Поэтому не выжимайте волосы перед нанесением косметического средства.

Также полезно мыть голову дважды . Одного очищения шампунем может быть недостаточно, особенно если у вас есть склонность к чрезмерной жирности. Используя так называемое двойное мытье, мы можем снизить скопление кожного сала в первый раз и оттолкнуть пряди от корней во второй раз, получив впечатляющий объем волос.

Еще один совет от Тейлор — «сконцентрируйтесь на том, чтобы втирать шампунь в корни, не беспокойтесь о кончиках. Когда вы смываете шампунь, он все равно покроет длину волос и, таким образом, вымоет их».

При уходе за волосами нельзя забывать о питании. Тщательно смыв шампунь, выжмите из волос лишнюю воду, а затем нанесите кондиционер — на среднюю часть волос и их кончики. Таким образом, мы также можем продлить их свежесть.