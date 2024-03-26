Почему чешутся уши? Вот когда белорусам нужно срочно идти к врачу, чтобы не лишиться слуха

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Опубликовано: 26.03.2024 09:38 , Обновлено: 25.03.2024

Зуд в ушах - довольно распространенное явление, и обычно мы не обращаем на него особого внимания, пока зуд не становится назойливым и не вызывает беспокойства. О чем может свидетельствовать зуд в ушах и когда это повод для беспокойства? Есть 6 самых распространенных причин.

Скопление серы в ушах

Самое простое объяснение зуда в ушах - это скопление серы в ушном канале. В дополнение к зуду появляются такие симптомы, как боль и неприятный запах из уха.

“Большинству из нас вообще не нужно чистить уши. Уши обычно очищаются сами - сера выходит из слухового прохода и затем может быть аккуратно удалена с мочки уха”, — объяснила доктор Эрика Вудсон, ушной хирург, в интервью сайту health.com.

Скопившуюся в ушном канале ушную серу можно удалить домашними средствами, используя специальные ушные капли. А вот от использования ватных палочек ларингологи предостерегают уже много лет.

Если домашние средства не помогают, обратитесь к врачу.

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Чрезмерная гигиена

По словам доктора Вудсон, почти половина людей, которые жалуются на зуд и боль в ушах, виноваты сами. Причиной такого состояния является чрезмерная очистка слухового прохода от ушной серы.

“Назначение ушной серы - защищать уши”, - подчеркнула она и объяснила, что ушная сера обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами и защищает наши уши от инфекций.

Чрезмерная и неумелая чистка ушей приносит больше вреда, чем пользы. Использование ватных палочек для чистки ушей приводит к тому, что часть серы проталкивается глубже в слуховой проход, что может привести к чрезмерному скоплению серы и зуду в ушах.

Кожные заболевания

Зуд в ушах также является одним из симптомов кожных заболеваний. Он появляется у людей, страдающих экземой или псориазом. В ушном канале могут появляться поражения, вызывающие зуд и другие неприятные ощущения. В таких ситуациях рекомендуется обратиться к дерматологу или ЛОР-специалисту для назначения соответствующего лечения.

Инфекция

Зуд в ушах может быть ранним симптомом ушной инфекции. Если он сопровождается болью и выделениями из ушей, стоит как можно скорее обратиться к врачу. Невылеченные ушные инфекции могут даже привести к потере слуха.

Люди, пользующиеся слуховыми аппаратами или наушниками, более подвержены ушным инфекциям. На их поверхности скапливаются патогенные микроорганизмы, которые могут вызывать инфекции. Поэтому важно не забывать регулярно чистить эти предметы.

Пищевая аллергия

Интересно, что зуд в ушах может быть связан и с пищевой аллергией. У людей, страдающих сенной лихорадкой или аллергией на пыльцу, зуд в ушах может возникать после употребления таких продуктов, как:

орехи;

соя;

пшеница;

молоко;

рыба или моллюски.

У аллергиков зуд в ушах также может возникать после употребления:

яблок;

дынь;

бананов;

вишни;

киви;

семян подсолнечника;

лесных орехов и миндаля.

Контактное раздражение

Зуд в ушах также может быть симптомом контактной аллергии на некоторые виды украшений. Чаще всего аллергическую реакцию вызывает никель, из которого изготавливают украшения. При аллергии на этот металл зуд, покраснение кожи и даже отек в месте соприкосновения никелевых украшений с кожей могут сохраняться до 48 часов.

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