Могут ли белорусы заразиться туберкулезом в общественном транспорте? Врач дал ответ

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 19.03.2024 14:48 , Обновлено: 19.03.2024

Заместитель директора Республиканского научно-практического центра пульмонологии и фтизиатрии Беларуси Александр Бабченок на пресс-конференции рассказал о симптомах туберкулеза, а также пояснил, есть ли риск заразиться им в общественном транспорте.

По словам Бабченка, при разовом контакте с больным туберкулезом в общественном транспорте шанс заразиться есть, однако скорее всего здоровый человек не заболеет.

[info_b]Туберкулез — это хроническое инфекционное заболевание, которое вызывают микробактерии, называемые палочками Коха. Они отличаются высокой жизнеспособностью в окружающей среде. Так, во влажном темном месте могут сохраняться на протяжении нескольких месяцев и даже лет. Чаще всего туберкулез поражает легкие.[/info_b]

Специалист пояснил, что факт заражения еще не означает, что человек заболеет туберкулезом. При хорошем иммунитете и отсутствии стресс-факторов болезнь не разовьется.

Однако при тесном длительном контакте с инфицированным туберкулезом шансы заболеть, конечно, значительно выше. “И здесь самый высокий риск у родственников, живущих с ним в одной квартире, а также у сослуживцев. Триггеры — неполноценное питание, переутомление, стрессы, злоупотребление алкоголем, ВИЧ”, - отметил Бабченок.

Симптомы туберкулеза

Замдиректора РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии рассказал также о симптоматике заболевания. Во-первых, это кашель, который длится три недели и больше. “Также обязательно сходите к врачу, если у вас однократно появилось кровохарканье. Другие симптомы туберкулеза — похудение без видимых причин, слабость, потливость, особенно ночью”, - рассказал Бабченок.

Он добавил, что при диагностике туберкулеза хорошо помогает флюорография. “В Беларуси возросло число пациентов с туберкулезом, которые выявляются во время этого обследования. В 2023 году у 60% впервые выявленных пациентов заболевание диагностировали в ходе флюорографии. При этом пациенты не жаловались на здоровье”, - отметил специалист.

Как борются с туберкулезом

По словам Бабченка, контролировать развитие инфекции помогают антибиотики. Также есть прививка БЦЖ, которую делают из штамма ослабленной живой бычьей туберкулезной палочки. Однако эта вакцина эффективна лишь для детей.

Врач рассказал также о ситуации с заболеваемостью туберкулезом в Беларуси. Так, на начало 2024 года зафиксировали 1 094 больных с активной формой туберкулеза. Их госпитализируют в РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии. Как рассказал Бабченок, белорусы там находятся, пока у них не прекратится бактериовыделение. А уже после их отправляют на амбулаторное лечение.

Ранее Телеграф рассказывал, что в Беларуси детям и подросткам предложили заменить ежегодную пробу Манту для диагностики туберкулеза кожным диаскинтестом, который разработали российские ученые. Положительный результат диаскинтест показывает только у пациентов с активной фазой туберкулезной инфекции, тогда как положительная реакция на пробу Манту может быть и у больных, и инфицированных туберкулезом, и привитых вакциной БЦЖ.

Белорусским детям предложили делать российский диаскинтест вместо манту. Что это такое?