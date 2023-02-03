Ученые рассказали, какой фрукт надо есть за час для хорошего сна
Китайские ученые назвали полезный фрукт для улучшения общей эффективности сна. Согласно исследованию, его нужно съедать за час перед тем, как вы ляжете в кровать.
Согласно работе, опубликованной в тихоокеанском журнале клинического питания, в этом фрукте много полезных с медицинской точки зрения соединений, среди которых антиоксиданты и серотонин.
Эти вещества оказались полезными при лечении нарушений сна, помогая улучшить начало, продолжительность и качество сна.
Такой вывод ученые сделали после того, как провели исследование на выборке из двадцати четырех человек в возрасте от 20 до 55 лет.
Речь идет про киви . Все участники употребляли по два киви за час перед сном каждую ночь в течение четырех недель, а эксперты оценивали различные параметры сна.
Через четыре недели у пациентов наблюдалось сокращение времени бодрствования после начала сна и уменьшение времени, необходимого для засыпания (латентность сна) — на 28,9% и 35,4% соответственно.
«Общее время сна и эффективность сна значительно увеличились», — отметили авторы.
И хоть необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эти эффекты, существуют правдоподобные объяснения стимулирующего сон действия киви.
Например, было показано, что содержание серотонина в киви играет уникальную роль в регуляции циклов сна. Это связано с тем, что он является химическим предшественником мелатонина, основного гормона, ответственного за стимулирование сна.
К слову, клинический психолог и эксперт по медицине сна Доктор Майкл Бреус, что киви не единственная потенциально способствующая сну еда.
По его словам, уснуть помогут также темная листовая зелень, бананы, орехи, семена, цитрусовые, помидоры и цельные зерна.