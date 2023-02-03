Ученые рассказали, какой фрукт надо есть за час для хорошего сна

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 03.02.2023 13:33 , Обновлено: 03.02.2023

Китайские ученые назвали полезный фрукт для улучшения общей эффективности сна. Согласно исследованию, его нужно съедать за час перед тем, как вы ляжете в кровать.

Согласно работе, опубликованной в тихоокеанском журнале клинического питания, в этом фрукте много полезных с медицинской точки зрения соединений, среди которых антиоксиданты и серотонин.

Эти вещества оказались полезными при лечении нарушений сна, помогая улучшить начало, продолжительность и качество сна.

Такой вывод ученые сделали после того, как провели исследование на выборке из двадцати четырех человек в возрасте от 20 до 55 лет.

Речь идет про киви . Все участники употребляли по два киви за час перед сном каждую ночь в течение четырех недель, а эксперты оценивали различные параметры сна.

Через четыре недели у пациентов наблюдалось сокращение времени бодрствования после начала сна и уменьшение времени, необходимого для засыпания (латентность сна) — на 28,9% и 35,4% соответственно.

«Общее время сна и эффективность сна значительно увеличились», — отметили авторы.

И хоть необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эти эффекты, существуют правдоподобные объяснения стимулирующего сон действия киви.

Например, было показано, что содержание серотонина в киви играет уникальную роль в регуляции циклов сна. Это связано с тем, что он является химическим предшественником мелатонина, основного гормона, ответственного за стимулирование сна.

К слову, клинический психолог и эксперт по медицине сна Доктор Майкл Бреус, что киви не единственная потенциально способствующая сну еда.

По его словам, уснуть помогут также темная листовая зелень, бананы, орехи, семена, цитрусовые, помидоры и цельные зерна.