Почему белорусам не стоит есть бананы с утра? Диетологи назвали одну опасность

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Опубликовано: 18.03.2023 09:56 , Обновлено: 18.03.2023

Бананы считаются идеальной закуской, а всевозможные эксперты поют этому фрукту оды в желании рассказать о его полезных свойствах. И почти все это правда. Однако бананы на завтрак могут оказаться плохой идеей.

Что отличает бананы от других фруктов, так это их необычно высокое содержание минералов. Вместе с ними мы получаем магний, калий, кальций, йод и фосфор, которые влияют на правильное функционирование организма. И это вы ещё не забывайте про витамины, в основном C, A, E и из группы B.

Не стоит забывать, что бананы, несмотря на недавний досточно высокий рост цен в магазинах Беларуси, все равно остаются одними из самых доступных заморских фруктов. Сейчас и можно купить в торговых сетях и на рынках по всей Беларуси от 5 до 6 рублей за килограм.

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Спортсмены, как любители, так и профессионалы, тоже ценят бананы за их способность быстро дать организму энергию. Этот фрукт также хороший способ удовлетворить голод, и уж точно лучше съесть на перекусе банан, а не нездоровые закуски или фастфуд. Однако то, что хорошо в течение дня, не совсем работает по утрам.

Почему бананы лучше есть днём, чем на завтрак

Вышеупомянутый прилив энергии, который мы получаем от употребления банана, происходит из-за сахаров , содержащихся в этом фрукте. Проблема в том, что чувство сытости и бодрости через некоторое время пропадает, и человек, съевший бананы на завтрак, может не дотерпеть даже до обеда.

Кратковременность действия банана обусловлена ​​еще и тем, что при содержании в большом количестве сахара (в спелых плодах 25 г на 100 г) количество белков и жиров в нем ничтожно мало. Короче говоря, почти все калории в банане поступают из углеводов. А они очень быстро усваиваются, и ваш завтрак уже через час-полтора покажется вам настолько давним, что вы начнёте искать что ещё бы поесть. Чем это чревато, вы сами понимаете.

Приступы голода и усталости днем, которые неизбежно случаются с нами, если мы едим бананы на завтрак, связаны еще с одним неприятным эффектом: повышением уровня кортизола, то есть гормона стресса. Бананы на самом деле снижают его уровень в крови, но сам эффект непродолжительный.

Бананы — отличный перекус в течение дня, но нельзя забывать, что это не то же самое, что полноценный завтрак.

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Кстати, когда бананы только появились в Беларуси в широкой продаже, вкус их понравился не всем. Некоторые даже говорили, что он напоминает мыло. Но сегодня к ним все привыкли, трудно найти человека, который не любил бы бананы. Скорее, больше тех, кто предпочитает бананам другие экзотические фрукты. А напрасно. Бананы нужно есть каждый день.

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