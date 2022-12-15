Глава ВОЗ допустил окончание пандемии COVID-19 в 2023 году

Опубликовано: 15.12.2022 08:59 , Обновлено: 15.12.2022

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус выразил надежду, что в 2023 году коронавирус утратит статус пандемии.

Он отметил, что критерии объявления окончания чрезвычайной ситуации станут одной из тем для обсуждения на заседании Комитета по чрезвычайным ситуациям в январе.

«Конечно, этот вирус не исчезнет. Он никуда не денется, и всем странам необходимо научиться справляться с ним наряду с другими респираторными заболеваниями, включая грипп и РСВ, которые в настоящее время интенсивно циркулируют во многих странах», — подчеркнул глава ВОЗ.

Также Гебрейесус напомнил, что прошлый год был еще одним очень сложным годом для здоровья людей во всем мире. Ведь год назад штамм коронавируса Омикрон только был идентифицирован и начал набирать обороты.

В то время COVID-19, по его словам, убивал 50 000 человек каждую неделю. На прошлой неделе погибло менее 10 000 человек.