В Беларусь вернулся свиной грипп
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В Беларусь вернулся свиной грипп, и его «довольно много». Об этом сообщил врач, завкафедрой инфекционных болезней БелМАПО Юрий Горбач в эфире гостелеканала СТВ.
По его словам, это тот грипп, который был в Беларуси в 2009 году. Тогда журналисты назвали его свиным.
Горбач заявил, что уже есть тяжелый случаи заболевания. Но подчеркнул — они связаны с тем, что человек поздно обращается за медицинской помощью.
При этом добавил, что белорусские врачи понимают, как его лечить.