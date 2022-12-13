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Опубликовано: 13.12.2022 13:11 , Обновлено: 13.12.2022

В Беларусь вернулся свиной грипп, и его «довольно много». Об этом сообщил врач, завкафедрой инфекционных болезней БелМАПО Юрий Горбач в эфире гостелеканала СТВ.

По его словам, это тот грипп, который был в Беларуси в 2009 году. Тогда журналисты назвали его свиным.

Горбач заявил, что уже есть тяжелый случаи заболевания. Но подчеркнул — они связаны с тем, что человек поздно обращается за медицинской помощью.

При этом добавил, что белорусские врачи понимают, как его лечить.