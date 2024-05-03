Что делать, если при ходьбе натирает между ног? Намажьте бёдра этим

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Опубликовано: 03.05.2024 12:38 , Обновлено: 03.05.2024

Многие женщины весной весной и летом сталкиваются с новой проблемой — натиранием бёдер. В результате между ног появляются неприятные ощущения и даже ссадины. Однако их можно предотвратить. Есть несколько способов избежать еще одного болезненного сезона в платьях, юбках и шортах.

Способы борьбы с натертостями на бедрах

Один из самых популярных и распространенных способов избежать натирания - носить шортики или короткие леггинсы, чтобы спрятать их под платьями или юбками. Важно, однако, чтобы они были сделаны из тонкого и дышащего материала хорошего качества и плотно прилегали к телу. Это не только защитит от ссадин и ран, но и предотвратит потение.

Еще один способ, которым многие женщины делятся в интернете, - это специальные ленты для бедер, или бандажи. Их можно приобрести, в частности, в магазинах нижнего белья. Среди лучших - модели с силиконовыми полосками. Они не соскальзывают с ног.

Эксперты посоветовали избегать этих ингредиентов в бальзамах для губ. Что с ними не так?

Намажьте ноги этим

Однако лучший трюк — смазать внутреннюю часть бедер шариком или стиком дезодоранта. Нанесенный на эту сторону, он предотвратит потливость и, как следствие, натирание. Выбирайте кремовые формулы. Они содержат увлажняющие и защитные компоненты.

Кроме того, отлично помогает детская присыпка. В белорусских аптеках порошок стоит от 1,88 рубля (на момент написания материала), а хватает её надолго.

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