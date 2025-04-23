Нужно ли прививаться от коронавируса и гриппа летом? Врач из Минска рассказала, вакцины чьего производства есть сейчас

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Опубликовано: 23.04.2025 14:11 , Обновлено: 23.04.2025

Нужно ли делать прививку от гриппа или сезонного коронавируса летом? Ведь вирусы не уходят в отпуск и не объявляют каникулы с потеплением, и слечь в постель с вирусом можно в любое время года. На этот вопрос Telegraf.news 23 апреля ответила заместитель главного врача по эпидемиологии ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Алла Дашкевич.

Как пояснила специалист, в Беларуси чётко определён период, когда рекомендуется привиться от гриппа.

“Все же циркуляция вирусов начинается в осенний период. Поэтому вакцинацию проводят в сентябре-октябре для того, чтобы обеспечить защиту от гриппа, который циркулирует как правило в январе-марте”, - рассказала Дашкевич.

С коронавирусом ситуация аналогичная. По словам заместителя главврача по эпидемиологии, этот вирус в Беларуси уже приобрел статус сезонной инфекции, наподобие других респираторных вирусов.

“Оптимально прививаться также перед началом сезона. На сегодняшний день у нас есть вакцина российского производства. Пока она единственная”, — сообщила Дашкевич.

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[info_b]Считается, что защитный эффект от прививки сохраняется на протяжении примерно 12 месяцев. Именно поэтому общая рекомендация врачей - делать прививку от сезонных “простудных” вирусов - раз в год. Причём с прививкой врачи рекомендуют не затягивать до самого пика сезонных заболеваний. В идеале между моментом вакцинации и началом сезона простуд должно пройти не меньше 3–4 недели.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство здравоохранения Беларуси в начале этого года внесло изменения в календарь профилактических прививок по эпидемиологичским показаниям. В числе прочего ведомство разрешило делать профилактические прививки против вируса COVID-19, которые в Беларуси можно получить бесплатно, в любой период года. На данный момент бесплатная массовая вакцинация от COVID-19 в стране проводится в преддверии зимнего периода, начиная с сентября.

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