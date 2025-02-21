Эпидемия не за горами? Учёные из Китая выявили новый коронавирус у летучих мышей

Опубликовано: 21.02.2025 12:41 , Обновлено: 21.02.2025

Учёные из Китая выявили у летучих мышей новую разновидность коронавируса, который способен заражать людей тем же путём, что и Covid-19. По словам специалистов, HKU5-CoV-2 «может иметь более широкий круг хозяев и более высокий потенциал для межвидового заражения». Об этом сообщила китайская газета South China Morning Post.

По данным издания, обнаруженный вирус представляет собой новую линию коронавируса, который выявили в Гонконге у японского нетопыря — род гладконосых летучих мышей, включающий в себя около 40 видов. В исследовании принимали участие специалисты из отделения Академии наук Китая в Гуанчжоу, а также Уханьского университета и Уханьского института вирусологии.

В итоге учёные пришли к выводу,что HKU5-CoV может использовать не только мембранный белок ACE2 летучих мышей, но также ACE2 человека и различные ортологи (гены, обнаруженные у разных видов с общим происхождением) ACE2 млекопитающих. По словам экспертов, выделенный из образцов летучих мышей вирус вполне способен инфицировать клетки человека.

Эпидемия не за горами?

Несмотря на то, что получивший название HKU5-CoV-2 новый вирус «может иметь более широкий круг хозяев и более высокий потенциал для межвидового заражения», поводов для беспокойства пока нет, поэтому риск появления HKU5-CoV-2 в человеческих популяциях не следует преувеличивать. По крайней мере, так заверили китайские учёные. Вместе с тем они добавили, что исследования будут продолжаться.

Где впервые обнаружили Covid-19?

К слову, в сентябре 2024 года учёные из США, Франции, Великобритании и других стран мира опубликовали совместное исследование, из которого следует, что источником распространения коронавируса в Ухане стал рынок Хуанань, где продавалось больше всего диких животных.

По словам экспертов, поздней осенью 2019 года несколько продавцов незаконно продавали там диких животных — енотовидных собак, циветов, бамбуковых крыс, малайских дикобразов, амурских ежей и азиатских барсуков. Большинство торговцев находились в западном крыле рынка, где и зафиксировали самый ранний случай заражения Covid-19.

Следы коронавируса обнаружили на клетках, где держали животных, тележках для их перевозки, в канализационных стоках и других местах. Взятые образцы генетически соответствовали общему предку всей пандемии, передал научный журнал Cell.

Ранее Telegraf.news писал, что, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения США, за 5 месяцев в стране умерло 16 тысяч человек. Причиной столь массового летального исхода стал вирус гриппа, который в нынешнем сезоне обогнал по смертности даже Covid-19. К слову, такое случилось впервые за 5 лет.

«Поражает даже самых маленьких» — В США из-за смертоносного вируса за 5 месяцев погибло 16 тысяч человек