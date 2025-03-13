Немецкая разведка ещё в 2020 году выяснила происхождение COVID-19, но информацию засекретили. Так откуда он взялся?

Опубликовано: 13.03.2025 14:56 , Обновлено: 13.03.2025

Немецкие СМИ сообщили, что Федеральная разведывательная служба Германии (BND) ещё в 2020 году пришла к выводу, что причиной пандемии коронавируса могла быть авария в лаборатории в китайском городе Ухань. К такому выводу BND пришла в ходе разведывательной операции под кодовым названием «Saaremaa», о чём сообщили издания «Sueddeutsche Zeitung» и «Die Zeit».

По данным журналистов, BND проанализировала как общедоступные данные, так и научные данные из китайских исследовательских институтов, включая Уханьский институт вирусологии, где, возможно, проводились опасные эксперименты «Gain of Function» (GOF) по искусственному изменению вирусов. Также сказано, что материалы содержат доказательства многочисленных нарушений правил лабораторной безопасности.

Расследование происхождения вируса Sars-CoV-2 инициировало Ведомство федерального канцлера Германии ещё при Ангеле Меркель. Глава BND Бруно Каль лично доложил о результатах операции, согласно которым вероятность лабораторного происхождения вируса оценивалась в «80-95%». Однако, как написал «Sueddeutsche Zeitung», Ведомство канцлера решило засекретить эту информацию.

Бывшая канцлер Ангела Меркель отказалась комментировать, была ли она осведомлена об этом. Тогдашний министр Ведомства канцлера Хельге Браун и госсекретарь Йоханнес Гайсманн, ответственный за спецслужбы, также воздержались от комментариев.

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Нынешнего канцлера Олафа Шольца проинформировали об этом сразу после вступления в должность в конце 2021 года. Однако BND не уведомила об этом ни ответственный за контроль спецслужб комитет Бундестага, ни Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

В конце прошлого года правительство Германии решило привлечь внешних экспертов для проверки выводов BND. В группу экспертов, работающую с декабря 2023 года, вошли глава Института Роберта Коха Ларс Шааде и берлинский вирусолог Кристиан Дростен. Окончательный результат пока не известен. На подробные вопросы журналистов представитель правительства заявил, что «по принципиальным соображениям» вопросы разведки публично не комментируются. BND также воздерживается от комментариев.

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Осенью прошлого года BND, как сообщается, проинформировала о своих выводах Центральное разведывательное управление США (ЦРУ). Как напомнило «SZ», в январе этого года ЦРУ неожиданно объявила, что утечка из лаборатории более вероятна как причина пандемии COVID-19, чем заражение от животного.

Происхождение вируса до сих пор остаётся одной из главных научных загадок. Расследованию препятствует тот факт, что китайское правительство блокирует расследования, проводимые ВОЗ, сообщало gazeta.pl. Несколько лет назад ВОЗ призывала все страны предоставить ей полученную информацию.

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