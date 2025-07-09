"Нельзя перегибать палку" - Власти России выступили против полного запрета на вейпы
В российском ведомстве Росалкогольтабакконтроль (Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками ) заявили, что ужесточение оборота электронных сигарет может привести к негативным последствиям. По словам главы ведомства Игоря Алешина, рынок уже сформирован, а запреты лишь спровоцируют его уход в тень, и только.
«Абсолютно “нулевой” подход или полный запрет я не считаю разумным: рынок вейпов уже сформировался, и запрет лишь переместит его в подполье», — заявил Алешин.
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Вместо радикальных ограничений в ведомстве предложили внедрить систему лицензирования и контроля вейпов. По словам Алёшина, правительство РФ прорабатывает закон, который предусматривает:
- полное лицензирование розничной и оптовой торговли вейпами;
- подключение к системе прослеживания (аналогично ЕГАИС в алкогольной сфере);
- создание реестра продавцов.
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ЕГАИС — Единая государственная автоматизированная информационная система РФ, предназначенная для контроля оборота алкоголя. Если её аналог внедрят для вейпов, это позволит отслеживать всю цепочку от производства до продажи.
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“Экономические барьеры эффективнее запретов”
По мнению Алешина, ключевая задача — сократить долю нелегального рынка вейпов. При этом, как он уточнил, важно использовать экономические инструменты, например, акцизы.
«Да, сейчас многие продавцы вейпов обходят налоговые требования (их продают в разы дешевле). Но при должном контроле за оборотом нелегальная часть быстро сократится», — утверждает руководитель ведомства.
Тем временем в российском ведомстве подчеркнули, что конечная цель — не запретить, а легализовать оборот вейпов с четкими правилами.
Ранее Telegraf.news писал, что председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела встречу с врачами и медсёстрами РНПЦ “Кардиология”, во время которой заявила, что в стране полным ходом идёт разработка законопроекта по вопросам “оборота и использования” электронных сигарет.
К слову, ранее врач и один из членов Совета Республики Виктор Кондратович отмечал, что в Беларуси планируют запретить электронные сигареты.
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