Не только из-за депрессии? В ЦГИЭ рассказали, почему белорусы едят мухоморы

Опубликовано: 17.11.2023 13:29 , Обновлено: 17.11.2023

В Гродненском областном Центре гигиены и эпидемиологии (ЦГИЭ) сообщили о двух новых случаях отравления мухоморами и объяснили, почему некоторые белорусы сознательно едят эти ядовитые и потенциально смертельно опасные грибы.

Если молодые люди, как правило, пытаются употреблять мухоморы, чтобы чтобы словить кайф, то у взрослых, как выяснилось, мотивация иная. Как пояснила Мария Руфкина, заведующая отделением гигиены питания областного ЦГИЭ, в обоих случаях жительницы Слонимского района чуть старше 40 лет принимали ядовитые грибы в лечебных целях - одна принимала толченые мухоморы, как витаминки, пытаясь лечить депрессию, другая - надеялась избавиться от ревматизма с помощью высушенных шляпок мухоморов. В результате обе попали в больницу, сообщило госагентство БелТА.

В Могилеве подростки наелись мухоморов, чтобы словить кайф

В обоих случая, по словам Руфкиной, женщины после употребления высушенных мухоморов попали в больницу с сильным отравлением и “остались живы только благодаря оперативной помощи медиков”.

В ЦГИЭ напомнили, что мухоморы относятся к ядовитым грибам, и их ядовитые вещества - мускарин, микоатропин, мушиный я - не уничтожаются и не выводятся при термической обработке или засолке.

“Картина отравления мухомором развивается через полчаса или 2-6 часов после его употребления. Пострадавшего беспокоят тошнота, рвота, понос, боли в животе. Появляется обильное потоотделение, иногда слюнотечение, сужение зрачков”, - описала клиническую картину отравления Руфкина.

В более тяжелых случаях, по словам специалиста, происходит поражение центральной нервной системы, которое выражается в одышке, повышении отделения бронхиального секрета, снижении частоты пульса и артериального давления. Затем на смену возбуждению приходит состояние подавленности, головокружение, спутанность сознания, бред, а также галлюцинации и коматозное состояние, из которого пациент может уже и не выйти.

Травятся даже съедобными грибами?

В целом же в Гродненской области, согласно статистике ЦГИЭ, в больницу после употребления неправильно приготовленных грибов попадали десятки человек. В качестве примера Руфкина привела случай из того же Слонимского района. Там медикам пришлось спасать мать и двух детей, которых та накормила грибных бульоном. Как пояснила специалист, именно в бульоне вредные вещества из грибов достигают максимальной концентрации.

Ещё одна пожилая женщина попала в одну из больниц Гродненской области, съев жареных опят. Как пояснили в ЦГИЭ, женщина не соблюдала технологию приготовления грибов - просто обжарила на сковороде.

Напомним, Минздрав Беларуси ввёл официальный запрет на пищевую продукцию с содержанием мухоморов. Теперь такую продукцию запрещено на только ввозить и продавать на территории Беларуси, но и хранить, перевозить и использовать в пищу.

Минздрав запретил в Беларуси мухоморы