В Могилеве подростки наелись мухоморов, чтобы словить кайф

Опубликовано: 12.12.2022 10:02 , Обновлено: 12.12.2022

В Могилеве 16-летний парень и еще три несовершеннолетние девушки захотели словить кайф, поэтому наелись мухоморов. Однако закончилось для них все не очень весело.

Об этом сообщил телеграм-канал «Обратная сторона», приближенный к силовым структурам.

Подросток прочитал в интернете, что мухоморы в небольших дозах могут вызвать галлюцинации. Он нашел и заказал 30 грамм сушеных грибов за 18 рублей.

В общежитии одного из могилевских колледжей он вместе с тремя девушками размельчили и съели мухоморы, запив водой.

Однако эффект о грибов был совсем других. У одной девушки появились судороги, после чего закричал и парень. Испугавшиеся подростки побежали к воспитателю и все рассказали.

В итоге их всех забрала скорая и промыла желудки.