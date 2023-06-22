Не пейте эти напитки. Ученые выяснили, что после них комары кусают людей чаще

Опубликовано: 22.06.2023 09:31 , Обновлено: 22.06.2023

Комары могут быть не только неприятными, но и опасными для здоровья человека. Например, их укусы нередко вызывают аллергические реакции и раздражение кожи, приводят к зуду, боли и отеку. Кроме того, эти кровопийцы могут переносить различные инфекции. Оказывается, некоторые напитки могут сделать вас более склонными к укусам комаров. Эксперты назвали их, а также посоветовали, как защититься от этих ужасных насекомых.

Какие напитки влияют на частоту укусов комарами?

Как пишет Express, ранее джин с тоником советовали в качестве репеллента, поскольку хинин, содержащийся в тонизирующей воде, считается мощным отпугивающим средством.

Однако ученые обнаружили, что джин-тоник содержит слишком мало хинина, чтобы стать по-настоящему эффективным оружием против комаров.

Хуже того, употребление джина или любого другого алкоголя может сделать вас более подверженным укусам, предупредил английский профессор Джеймс Логан.

«Плохая новость заключается в том, что употребление алкоголя делает вас немного более привлекательным для комаров», — заявил он.

Исследование, опубликованное в журнале Американской ассоциации по борьбе с комарами, также показало, что употребление алкоголя “значительно” увеличивает привлекательность комаров.

На примере 12 мужчин и одной женщины в возрасте от 20 до 58 лет исследователи измерили содержание алкоголя в поту участников, которые выпили 350 миллилитров пива.

Они также изучили выделение пота и температуру кожи добровольцев до и после употребления алкоголя.

Результаты показали, что у тех, кто пил пиво, процент приземления комаров был выше.

«Это исследование показывает, что люди, употребляющие алкоголь , должны быть осторожны в отношении повышенного риска укусов комаров и, следовательно, подверженности заболеваниям, переносимым комарами», — заключили исследователи.

Как защититься от комаров?

По словам профессора Логана, «лучшее, что вы можете сделать, это использовать репеллент». Он посоветовал обратить внимание на четыре активных ингредиентов.

«Один называется DEET — многие люди не любят использовать DEET, но он безопасен. Другой называется PMD или лимонный эвкалипт — это натуральное средство — оно действительно хорошее. Есть еще один под названием пикаридин и еще один… IR3535.

Специалист твердо убежден: «Если вы нанесете репеллент на руку и опустите руку в клетку с комарами или мошками, никто из них вас не укусит».

При этом он предупредил, что со временем средство стирается, «поэтому хорошо, что его можно наносить как крем от солнца».

Защититься от укусов комаров поможет… мыло! С каким запахом отпугнёт?

Как снять зуд после укуса комара?

Чтобы облегчить симптомы от укуса комара, стоит попробовать домашнее средство. На самом деле, есть много способов быстро снять зуд. Один из них — с помощью продукта, который стоит на полках почти у всех белорусов (и не только).

Как снять зуд после укуса комара? Поможет продукт, который есть дома у 90% белорусов