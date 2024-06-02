А если дети увидят?.. Юрист рассказала, можно ли в Беларуси загорать топлес

Опубликовано: 02.06.2024 11:56 , Обновлено: 02.06.2024

В редакцию одной из белорусских газет обратилась минчанка, которую интересовало, можно ли на белорусских пляжах загорать топлес — не в Европе же. Женщина рассказала, что во время отдыха девушка "по соседству" сняла верх купальника, на замечание не отреагировала и заявила, что в Беларуси это не запрещено. А что говорит закон?

Юрист Виктория Можейко ответила, что в законодательстве прямого запрета на загар в обнажённом виде действительно нет. Однако если кого-то из отдыхающих смутит вид голого мужчины или женщины, они могут обратиться в милицию. В таком случае ситуацию расценят как умышленные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан. Также виновного обвинят в “явном неуважении к обществу”, пишет газета “Аргументы и факты”. Согласно ст. 19.1 КоАП РБ, за подобное мелкое хулиганство предусмотрен штраф от 2 до 30 базовых величин (до 1200 рублей), общественные работы или административный арест.

Ранее Telegraf.news писал, что в редакцию обратилась жительница Минской области, которую интересовал один-единственный вопрос: можно ли фотографироваться в цветущем поле рапса? По словам женщины, каждый день по пути на работу она видит, как “парочки заходят вглубь поля и всё топчут”.

Штраф до 1200 рублей? Юрист рассказал, можно ли фотографироваться в рапсовом поле