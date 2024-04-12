Эксперты посоветовали избегать этих ингредиентов в бальзамах для губ. Что с ними не так?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 12.04.2024 16:34 , Обновлено: 12.04.2024

Практически все производители бальзамов для губ уверяют покупателей в том, что их средства помогут справиться с сухостью, трещинами и обеспечат должное увлажнение и питание губ. Однако не все бальзамы для губ действуют одинаково. Более того, некоторые могут даже оказать обратный эффект. На что обратить внимание при покупке подобного уходового средства, рассказали американские дерматологи.

Почему губы высыхают?

Проблема потрескавшихся губ кроется в потере влаги. Американский дерматолог Решми Капур рекомендует думать о губах, как о продолжении кожи, но подчёркивает, что в отличии от кожи на других частях тела, защитный слой на них очень тонок. Также на губах отсутствуют такие особенности, как волосяные фолликулы, потовые и сальные железы, которые обеспечивали бы дополнительную влагу или питание.

Губы очень легко высыхают при повышении температуры, а чрезмерное воздействие вредных ультрафиолетовых лучей солнца также может им навредить, вызвав трещины и раздражение.

Холодная погода тоже не идет губам на пользу. Низкая влажность и резкий ветер иссушают их и вызывают шелушение.

Некоторые люди, стремясь облегчить дискомфорт, начинают их облизывать, но это только усугубляет ситуацию, считает доктор. Ферменты слюны, призванные расщеплять пищу, также воздействуют и на защитный барьер губ.

“В моменте облизывание губ увлажняет, но затем они высыхают ещё стремительнее”, — заметил доктор Шаян Чераглоу, главный научный сотрудник дерматологии Медицинской школы имени Гроссмана Нью-Йоркского университета.

Каких ингредиентов в бальзамах для губ лучше избегать?

Кажется, что решить проблему сухих и раздражённых губ должен бальзам. Но некоторые ингредиенты в их составе могут сделать только хуже, уверены эксперты.

Ощущение прохлады и покалывания на губах после нанесении бальзама для губ может говорить о том, что в его составе содержится ментол или камфора. Оба они действуют как мягкие анестетики, облегчая жжение на губах. Но эксперты предупреждают о том, что эти ингредиенты могут разрушить тонкий слой кожи на губах, увеличивая вероятность их высыхания.

Еще одним аллергеном, часто встречающимся в бальзамах для губ, является пчелиный воск. Хотя он и создает барьер для удержания влаги, у людей, чувствительных к этому ингредиенту, губы могут стать более сухими и зудящими, - считает доктор Шаян Чераглоу..

Салициловая кислота также является ингредиентом, которого лучше избегать. Он изменяет баланс pH, делая губы более обезвоженными, а также достаточно агрессивно действует как отшелушивающее средство, не только избавляя от сухих клеток кожи, но и удаляя большую часть влагозащитного барьера, предупреждает дерматолог Решми Капур.

Наконец, бальзамы для губ могут содержать различные ароматизаторы, такие как гераниол и коричный альдегид, которые призваны скрыть запах химикатов. Производители также используют ароматизаторы, чтобы бальзам для губ имел вкус и запах, например, корицы и малины. Однако эксперты уверяют, что такие ароматизаторы могут вызвать воспаление губ.

Учёные обнаружили помаду для губ, которой около 4000 лет. Посмотрите, как она выглядела

Какой бальзам лучше использовать?

Американские дерматологи рекомендуют использовать бальзам для губ с вазелином в качестве основного ингредиента. Он действует как окклюзион (герметик) и сохраняет влагу на губах, не раздражая кожу добавленными химическими веществами. Доктор Решми Капур рекомендует наносить обильное количество бальза с вазелином на ночь, чтобы увлажнить губы. В остальном прибегать к использованию бальзама стоит только по необходимости.

Как ещё можно помочь своим губам?

Специалисты рекомендуют использовать не только вазелин, но и SPF. Это обезопасит их от чрезмерного воздействия ультрафиолетовых лучей, которое оказывает неблагоприятное воздействие на кожу губ. По мнению доктора Капур, людям, склонным к сухости и растрескиванию губ, следует использовать продукт, содержащий только оксид цинка и оксид титана, поскольку другие ингредиенты солнцезащитного крема могут вызывать раздражение.

Чтобы губы оставались увлажненными, Капур также рекомендовала масло ши и керамиды. Оба ингредиента укрепляют защитный барьер кожи и препятствуют её обезвоживанию. Кроме того, людям следует пить много воды в течение дня и защищать губы от резкого ветра с помощью дополнительного бальзама для губ или шарфа.

Скрабами для губ лучше не злоупотреблять. Поскольку роговой слой губ тонкий, есть большой риск попросту стереть скрабом здоровую кожу, сделав их тем самым ещё более уязвимыми для окружающей среды.

Что делать если проблема не уходит?

Если у вас по-прежнему возникают проблемы с потрескавшимися губами или проблема ухудшается, стоит задуматься о посещении дерматолога. По словам Шераглу, потрескавшиеся губы часто могут быть симптомом другого заболевания. Например, это может быть симптомов дефицита витаминов или с заболевания щитовидной железы.

Многие не могут отличить обезвоженные губы от углового хейлита — воспалительного заболевания кожи с воспалением и появлением небольших трещин в уголках рта. По словам экспертов, это заболевание не вылечить с помощью бальзама для губ, но его можно вылечить местным противогрибковым средством.

Ранее Telegraf.news писал о том, какие угрозы таит в себе такая привычка лежать на диване после еды.

Лежите на диване после еды? Узнайте, почему не следует этого делать