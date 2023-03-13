В Беларуси начали специально обрабатывать продукты радиацией

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Опубликовано: 13.03.2023 09:40 , Обновлено: 13.03.2023

В Беларуси начали обрабатывать продукты, а также непродовольственные товары радиацией. В Академии наук рассказали, зачем.

Радиационной обработкой в Беларуси теперь занимаются в «Объединенном институте энергетических и ядерных исследований — Сосны» НАН.

По словам гендиректора учреждения Андрея Кузьмина, такой способ «абсолютно безопасный» для того, чтобы стерилизовать продукцию. Он объяснил, что в отличие от химической обработки, «как только прекратилось радиационное воздействие, никаких следов радиации не остается».

Кузьмин отметил, что в Соснах облучают радиацией медицинскую продукцию (например, биопротезы костей), косметику, продукты, а также «изделия для нужд энергетики, ЖКХ для придания им новых свойств». И подчеркнул, что после они становятся «на 100% стерильными».

«В Великобритании таким образом стерилизуют даже колбасу. После этого она хранится в два раза дольше, но и стоимость атомная», — добавили в эфире.

Однако в Беларуси пока этим не занимаются.

Мясо на 3D-принтере

Ранее Телеграф писал, что в Национальной академии наук Беларуси рассказали о продвижении в своих новых разработках — веганской колбасе, мармеладе без желе из крахмала, мясе на 3D-принтере и не только. Там пообещали, что некоторые их них начнут производить уже в следующем, 2023 году.

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