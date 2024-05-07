Нагрейте масло и залейте цветы сирени. Как использовать это средство через 2 дня?

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Опубликовано: 07.05.2024 10:31 , Обновлено: 07.05.2024

Цветущая сирень красиво выглядит и приятно пахнет, что делает ее популярным декоративным растением в садах. Но мало кто знает, что из цветков также можно приготовить домашнее масло, которое можно использовать по-разному в домашних условиях.

Как сделать масло из сирени?

Приложив немного усилий и отдав немного свободного времени, вы можете приготовить потрясающее масло из цветков сирени. Просто соберите их, помня о том, что лучше всего выбирать растения, которые не растут у дорог - они могут содержать загрязняющие вещества.

Положите веточки с цветами в миску, сначала отбросив листья, а затем очистив сиреневые цветы от самих веточек. Выбирайте красивые, еще не распустившиеся.

Это займет некоторое время, но результат того стоит.

Тем временем разогрейте в кастрюле любое масло примерно до 40 градусов Цельсия.

После того как вы очистите цветы, высыпьте их в банку - они должны ее заполнить. Затем залейте цветы горячим маслом и отставьте банку в сторону на два дня.

По истечении этого времени процедите смесь через сито, и у вас получится домашнее масло, которое можно использовать в самых разных целях.

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Как использовать масло сирени?

Масло сирени можно использовать для приготовления многих домашних косметических средств. Например, его можно добавить в крем. Оно обладает эффектом против морщин и рекомендуется людям, борющимся с акне.

А если втирать его в виски, оно поможет справиться с головной болью.

Для нанесения на кожу масло не обязательно добавлять в крем. Его можно втирать, например, в колени, чтобы облегчить ревматические боли.

А если добавить масло в диффузор, то по дому распространится чудесный, успокаивающий аромат.

Ранее Telegraf.news писал, что весной многие собирают букет сирени, чтобы насладиться её неповторимым ароматом уже дома. К сожалению, радость длится недолго. Сирень плохо переносит пребывание в вазе и быстро увядает. Однако есть хитрость, которая значительно продлит свежий вид букета сирени.

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