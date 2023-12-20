Зачем вешать лавровый лист в ванной? Вот что произойдет спустя несколько минут

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 20.12.2023 11:22 , Обновлено: 20.12.2023

У многих из нас дома есть различные пряности и специи. Как правило, мы используем их для приготовления супов и соусов, а также для ароматизации мяса. Однако немногие знают, что эта некоторые пряности могут быть полезны не только на кухне. Например, лавровый лист. Повесьте его в ванной и вы удивитесь, как он преобразит вашу рутину.

Лавровый лист не только придает блюдам аромат, но и обладает полезными свойствами. Часто его можно встретить в виде настоек или масел. На кухне мы обычно бросаем несколько листочков в суп, чтобы усилить их вкус. Но зачем его использовать в ванной?

Дело в том, что в лавровом листе содержатся такие эфирные масла, как линалоол и эвгенол. Они обладают успокаивающими свойствами. Поэтому, когда вы идете мыться после тяжелого рабочего дня, возьмите хотя бы один лавровый лист с кухни по пути в ванную.

Не кладите его в воду, а повесьте над душем или ванной на веревочке. Это позволит аромату распространиться по всей комнате спустя несколько минут.

Но если вы не можете подвесить лавровый лист, просто положите листик в угол ванны, стараясь не намочить его. Чем больше листьев вы разложите, тем лучше будет эффект. Аромат, витающий в ванной, должен помочь вам расслабиться и снять стресс.

А некоторые люди кладут лавровые листья под подушку перед сном. Если вы забыли взять их с собой в душ, попробуйте воспользоваться этим способом. Это тоже должно оказать расслабляющее действие, поможет вам заснуть и обеспечит лучший сон.

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Кроме того, пряность можно использовать для ополаскивания волос. Положите 6 листьев в воду на 10 часов. После мытья волос ополосните их в смеси листьев. Те, кто попробовал, говорят, что вы сразу почувствуете приятную свежесть и предотвратите шелушение кожи головы.

Ранее Телеграф писал, что лавровый лист также можно разложить на батареях. Так он легко заменит химические освежители воздуха или дорогие ароматизаторы для дома.

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