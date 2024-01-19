Набор веса или похудение? Ученые из Гарварда рассказали, сколько сока можно пить взрослым и детям

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Опубликовано: 19.01.2024 19:44 , Обновлено: 19.01.2024

Крупные ученые из Гарварда провели исследование воздействие сока на различные жизненно важные процессы человека, а заодно выяснили, как его употребление влияет на изменение массы тела у взрослых и детей. Какое его количество желательно давать детям разного возраста. И какая замена соку подойдет лучше всего.

«Одна из проблем, связанных с соками, – это количество их поступления в организм», – заявили ведущий исследователь питания, профессор эпидемиологии Уолтер Уиллетт из Гарвардского университета, детский эндокринолог доктор наук Тамара Хэннон и другие специалисты.

Как сок влияет на организм

Некоторых людей беспокойство по поводу употребления стопроцентного фруктового сока может сбить с толку – фрукты же полезны, не так ли? Но ученые заявили, что между фруктами и соком из них же большая разница.

«Цельные фрукты и овощи содержат набор питательных веществ – углеводов, белков, жиров, минералов и витаминов, которые содержатся в клетчатке. Именно с ней мы должны получать питание, – сказал Хэннон. – Например, употребление цельного яблока не повышает уровень сахара в крови, поскольку фруктоза, сахар, который естественным образом содержится во фруктах и ​​некоторых овощах, высвобождается в кровь медленно. А вот употребление яблочного сока быстро наполняет кровь фруктозой».

«Кровь не должна быть сладкой, это опасно для органов, поэтому в организме есть множество механизмов, позволяющих быстро избавиться от сахара и поддерживать нормальный его уровень в крови, – объяснила Хэннон. – Печень, которая метаболизирует сахара, превращает большую часть этих калорий в жир».

Когда мы потребляем калории в твердой форме, наш мозг лучше «распределяет их по времени», объяснили специалисты. Но если мы выпьем эти калории, то можем не почувствовать себя сытым и снова начать есть.

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Сок и вес

Согласно новому исследованию, употребление стакана и более стопроцентного фруктового сока в день связано с увеличением веса у взрослых и детей.

«Например, как часто мы едим три апельсина сразу? А вот выпитый за минуту-другую стакан апельсинового сока – это примерно три апельсина, а мы можем выпить и еще стакан, когда жажда, и это добавит много калорий и приведет к скачку уровня глюкозы в крови», – объяснил Уиллетт.

По мнению экспертов, со временем слишком много сахара в крови может привести к резистентности к инсулину, метаболическому синдрому, диабету, болезням сердца, ожирению и другим хроническим заболеваниям. И, конечно, к набору веса.

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Сколько сока можно детям и взрослым?

В связи с обеспокоенностью по поводу растущего уровня детского ожирения (и кариеса, к слову), ученые порекомендовали полностью исключить сок для детей младше 1 года. Ограничить потребление до 4 унций (чуть больше ста граммов) в день для детей в возрасте от 1 до 3 лет и только 6 унций (около стакана) в день для детей в возрасте от 4 до 6 лет.

В соответствии с национальными рекомендациями в США по питанию подростки и взрослые должны выпивать не более 8 унций (235 граммов) в день стопроцентного сока.

По данным исследования, у детей каждый дополнительный стакан стопроцентного фруктового сока в день был связан с увеличением на 0,03 индекса массы тела (ИМТ). В отношении взрослых провести исследования оказалось сложно из-за большой разницы организмов. Однако в среднем этот показатель составил 0,02 ИМТ. Что тоже немало.

Вывод ученых однозначный: если сока – то немного. А лучше – фрукты.

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