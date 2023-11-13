В США и Великобритании официально одобрили лекарство для похудения. Сколько кило можно скинуть?

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Опубликовано: 13.11.2023 15:33 , Обновлено: 13.11.2023

Федеральная служба США по контролю за лекарствами (FDA) одобрила использование препарата Zepbound компании Eli Lilly в качестве средства для похудения.

Zepbound является официальным брендом лекарственного средства для снижения веса, входящего в состав другого препарата – для лечения диабета второго типа – Mounjaro.

Одновременно с этим 8 ноября 2023 года Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) Великобритании дало добро на назначение Mounjaro для контроля веса и снижения массы тела, сообщает издание newatlas.com.

[info_b]Zepbound является агонистом глюкагоноподобного пептида 1 (GLP-1), имитирующим гормон, который помогает снизить потребление пищи, замедлить опорожнение желудка и подавить аппетит. Действующее вещество Zepbound – тирзепатид, он имитирует второй гормон – полипептид (ГИП), который также может способствовать расщеплению сахара и жира в организме.[/info_b]

Одобрение FDA было основано на результатах исследований, в которых приняли участие 2539 взрослых с ожирением и проблемами, связанными с весом, это помимо диабета. В ходе испытаний, длившихся несколько месяцев, участники со средним исходным весом 105 кг потеряли в среднем 22 кг при приеме максимальной дозы (15 мг) и 11 кг при приеме минимальной (5 мг).

Отметим, впрочем, что параллельно уделялось внимание диете и физическим упражнениям.

Препарат Zepbound будет вводиться с помощью шприца один раз в неделю и выпускаться в шести дозировках: 2,5 мг, 5 мг, 7,5 мг, 10 мг, 12,5 мг и 15 мг. Правда, цена высока: 1060 долларов из расчета на месяц.

Впрочем, применение Zepbound, как и аналогичных препаратов, может вызывать нежелательные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта, например, тошноту, диарею, запор, боли в животе, диспепсию, рефлюксную болезнь, усталость, реакцию в месте инъекции и даже выпадение волос. Пока Zepbound будет продаваться только в США и Великобритании.

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