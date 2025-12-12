На пороге "Спермагедона"? Учёные назвали год, когда дети чаще будут рождаться с помощью пробирки

Опубликовано: 12.12.2025 08:41 , Обновлено: 12.12.2025

В статье журнала Nature, опубликованной в октябре 2025 года, говорится об исследовании ученых из Института Велкома Сангера при Королевском колледже Лондона. Они проанализировали мутации сперматозоидов и гены, затронутые этими мутациями, у мужчин в возрасте от 24 до 75 лет.

Оказалось, что у мужчин в возрасте 30 лет вредные мутации сперматозоидов были зафиксированы в 2% случаев. У мужчин старше 43 лет такие повреждения были замечены уже в 3-5% всех проб. В группе 70-летних в среднем 4,5% сперматозоидов имели потенциально опасные мутации.

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Таким образом, современная тенденция в обществе отложить решение о детях на более долгий срок может помешать сделать это без участия репродуктивной медицины.

Мало того, новые исследования показывают, что за последние 50 лет происходит стремительное ухудшение качества спермы мужчин.

«Согласно теоретическим статистическим прогнозам, если такие тенденции сохранятся в будущем, то еще через 50 лет мужчины, способные естественным путем оплодотворить здоровую партнершу, станут меньшинством», — заявила акушер-гинеколог Роландас Жиобакас из Литвы.

Напомним, что ко Дню матери Национальный статистический комитет Республики Беларусь (Белстат) представил новый обзор социально-демографического портрета женщины. Сравнение данных за два года показало: белоруски становятся старше, позже вступают в брак и всё чаще совмещают материнство с профессиональной деятельностью.

Согласно данным Белстата, если в 2024 году средний возраст мам при рождении ребенка составлял 30,3 года, то в 2025 году он вырос до 30,5 года.

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