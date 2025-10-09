Позже брак и дети. Как изменился портрет среднестатистической женщины в Беларуси в 2025 году

📊 Анализ

Опубликовано: 09.10.2025 12:47 , Обновлено: 09.10.2025

Ко Дню матери Национальный статистический комитет Республики Беларусь (Белстат) представил новый обзор, отражающий, как изменился социально-демографический портрет женщины в стране. Сравнение данных за два года показывает: белоруски становятся старше, позже вступают в брак и всё чаще совмещают материнство с профессиональной деятельностью.

«Белоруска, горожанка, мать двоих детей» — портрет остаётся, но цифры меняются

На 1 января 2025 года в Беларуси проживало 4 047 000 женщин в возрасте 18 лет и старше, что немного меньше, чем годом ранее (4,0519 млн). При этом доля женщин по-прежнему превышает половину взрослого населения Республики — 55,1 % (в 2024 году — 55 %).

Большинство женщин живут в городской местности — 79,3 % против 79 % в 2024 году. Сельских жительниц стало чуть меньше — 20,7 % (ранее — 21 %).

Возраст и семья: брак позже, дети позже

Средний возраст вступления в брак у женщин вырос с 26,5 до 26,7 года. Аналогичная тенденция наблюдается и в возрасте при рождении ребёнка: если в 2024 году он составлял 30,3 года, то в 2025 году — 30,5 года.

Средний возраст матери при рождении первенца также подрос — с 27,3 до 27,6 года. Судя по данным Белстата, белоруски становятся мамами всё позже, отдавая приоритет образованию и работе.

Репродуктивное здоровье и медицина: рост числа ЭКО

В 2025 году 1 671 женщина стала мамой благодаря применению метода экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), тогда как в 2024 году таких случаев было 1 392. Таким образом, показатель увеличился почти на 20 %.

Количество врачей-акушеров-гинекологов сократилось незначительно — с 3 051 до 3 049 человек. Зато число женских консультаций выросло — с 161 до 162. На 10 000 женщин приходилось 6 акушеров-гинекологов, что остаётся на уровне прошлого года.

[inf] ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) — метод лечения бесплодия, при котором яйцеклетка оплодотворяется вне организма женщины. В Беларуси процедура проводится на базе специализированных клиник с государственной поддержкой. [/inf]

Занятость: почти каждая вторая мама работает

В 2024 году в экономике было занято 2 232 тыс. женщин (в 2023 г. — 2 233 тыс.). При этом 48 % из них имели несовершеннолетних детей. Среди руководителей доля женщин остаётся стабильной — 50,5 % (против 51 % в 2024 году).

Среди занятых женщин:

56,9 % — имели одного ребёнка;

33 % — воспитывали двоих детей;

10,1 % — имели трёх и более.

«9 % суточного времени уходит на уход за детьми»

По данным выборочного обследования домашних хозяйств, женщины с детьми до 10 лет в среднем тратят 2 часа 16 минут в день на физический уход и присмотр за ребёнком, 1 час 15 минут — на обучение и воспитание. Это около 9 % суточного фонда времени.

Для сравнения, в прошлом году подобные данные не приводились, что делает публикацию Белстата 2025 года особенно ценной для анализа гендерного распределения времени.

Репродуктивный возраст и структура населения

Численность женщин в репродуктивном возрасте (15–49 лет) снизилась с 2,1189 млн до 2,1037 млн. человек. Доля городских жительниц выросла до 83,7 % (против 83,4 %), а сельских — уменьшилась до 16,3 %.

Сводные цифры сравнения

Показатель 2024 год 2025 год Женщины 18 лет и старше, тыс. 4 051,9 4 047,0 Доля женщин, % 55,0 55,1 Доля городских, % 79,0 79,3 Средний возраст вступления в брак, лет 26,5 26,7 Возраст при рождении первенца, лет 27,3 27,6 Средний возраст матери, лет 30,3 30,5 Женщины в репродуктивном возрасте, тыс. 2 118,9 2 103,7 Женщины — мамы после ЭКО, чел. 1 392 1 671 Женские консультации, ед. 161 162 Акушеры-гинекологи, чел. 3 051 3 049 Женщины, занятые в экономике, тыс. 2 233 2 232 Доля женщин-руководителей, % 51,0 50,5

Итоги: белоруски — всё активнее и самостоятельнее

Таким образом, 2025 год подтвердил устойчивую тенденцию: белорусские женщины становятся более зрелыми и экономически активными. Они дольше остаются в образовании, позже создают семьи, но при этом совмещают карьеру и материнство.

А что у соседей?

Впрочем, как отмечают специалисты, такая динамика характерна и для других стран региона — она отражает общий курс на повышение качества жизни и самореализацию женщин в обществе.

Так, в Польше также [link href=“https://raportsdg.stat.gov.pl/en/Early_childhood.html” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] наблюдается [/link] низкая рождаемость, позднее материнство: средний возраст, когда женщина в Польше рожает первого ребенка, — около 29 лет. Это близко по тренду к Беларуси, где возраст родителя первого ребёнка растёт.

В Литве же, как и в Польше и Беларуси, сталкиваются с низким уровнем рождаемости (около 1,27 детей на одну женщину по последним годам), растущим возрастом при первом рождении ребенка, уменьшением числа женщин репродуктивного возраста.

В России тоже фиксируется снижение числа рождений: например, в начале 2025 года рождаемость упала по сравнению с тем же периодом 2024 года. Средний возраст, когда россияне готовы к рождению ребёнка, поднялся до 32 лет.

Однако в Беларуси рост возраста и снижение рождаемости происходят, но пока не в таких экстремальных масштабах, как в Польше, где рождаемость в 2024 достигла рекордно низких значений.