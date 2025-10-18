Когда у женщин наступает идеальный возраст, чтобы завести ребенка? Врачи пересмотрели подходы

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Опубликовано: 18.10.2025 12:08 , Обновлено: 18.10.2025

Ещё с советских времён в Беларуси применяли странный термин «старородящая», которым награждали женщин, решивших завести ребенка после 30 лет. Времена изменились: белоруски стали принимать решения о рождении первенцев всё позже.

Согласно данным Белстата, если в 2024 году средний возраст мам при рождении ребенка составлял 30,3 года, то в 2025 году он вырос до 30,5 года.

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Стоит ли женщинам беспокоиться о слишком «большом» возрасте? Оказалось, что новые исследования поставили под сомнение устоявшиеся подходы.

В своей работе профессор Джон Мирковски проанализировал биосоциальные детерминанты — то есть то, как биологические факторы (например, возраст, пол, физическое состояние) взаимодействуют с социальными (например, образование, экономический статус, социальная поддержка) в формировании здоровья и качества жизни.

Его исследование, опубликованное в журнале Health and Social Behavior Journal, показало, что 34 года — наиболее безопасный возраст для материнства с точки зрения риска перинатальных осложнений.

Изучив три тысячи женщин, профессор Мирковски обнаружил доказательства того, что осложнения реже встречаются у женщин этого возраста, чем у тех, кто решил стать матерью в более молодом или более позднем возрасте.

По мнению учёного, раннее материнство часто связано с более низким уровнем образования и высоким экономическим напряжением, а очень позднее — с повышенным риском биологических осложнений. Поэтому профессор Мирковски предложил концепцию, которая учитывает не только биологические показатели, но и социальные.

В конце концов, взвешенное решение завести ребенка чаще всего принимается женщинами исходя из социальных и экономических условий, и только потом — биологических.

Другое исследование, проведённое в Университете Земмельвайса, показало, что возрастной диапазон от 23 до 32 лет наиболее благоприятствует протеканию здоровой беременности. Учёные доказали, что качество яйцеклеток с возрастом снижается. Впрочем, хотя шанс оплодотворения для 30-летней женщины снижается, несколько тысяч яйцеклеток всё ещё остаются.

Доктор Гизела Ягельская объяснила, что у большинства здоровых пар в возрасте до 35–40 лет есть хорошие шансы зачать ребенка в течение года попыток. При этом она рекомендовала женщинам старше 30 лет пройти диагностическое обследование после шести месяцев безуспешных попыток и учесть, что некоторые процессы в организме могут привести к ухудшению качества клеток после 35 лет.

А что говорят в Беларуси?

Ещё шесть лет назад в Минздраве Беларуси утверждали, что оптимальный возраст рождения ребенка наступает куда раньше.

«Самый благоприятный возраст для рождения детей — 21–26 лет. Сегодня же все чаще первого ребенка белоруски рожают в возрасте 29–31 года, а последующие дети появляются на свет после 30 лет», — заявила в 2019 году начальник Главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Елена Богдан.

Позднее, в 2023 году, заместитель директора по медицинской экспертизе и реабилитации РНПЦ «Мать и дитя» Венера Семенчук рассказала, что рамки оптимального периода для того, чтобы завести ребенка, значительно расширились:

«С увеличением среднего возраста женщины изменяются ее репродуктивные возможности. Поэтому идеальный репродуктивный возраст – до 35 лет, потому что позже наступают и приобретаются уже соматические заболевания, и риск рождения детей с хромосомными и генетическими заболеваниями тоже увеличивается с увеличением среднего возраста», — сказала Венера Семенчук.

С ней согласилась врач акушер-гинеколог, заведующая медико-генетической консультацией УЗ «Брестский областной родильный дом» Лариса Денисова. По ее словам, по медицинским показателям самый оптимальный возраст для рождения ребенка — до 35 лет.