На какой руке нужно мерять давление? Почти все белорусы допускают ошибку

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Опубликовано: 19.07.2024 10:45 , Обновлено: 19.07.2024

По данным Всемирной организации здравоохранения, гипертонией страдают около 1,28 млрд взрослых людей в возрасте 30–79 лет, при этом 46% даже не знают о наличии заболевания. Поэтому важно регулярно следить за артериальным давлением. У многих белорусов дома есть тонометр, однако не все знают, на какой руке нужно проводить измерение. Проверьте, делаете ли вы это правильно.

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Гипертония (высокое артериальное давление) – состояние, при котором давление в кровеносных сосудах превышает нормальные показатели (140/90 мм рт. ст. или выше).

Согласно масштабному исследованию, результаты которого опубликовал The Lancet в 2021 году, Беларусь вошла в первую десятку стран с самой большой долей мужского населения, страдающего от повышенного давления. Наша страна заняла 7-ю строчку с показателем 52 %.

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Многие годы в рекомендациях о том, как правильно измерять артериальное давление, никто не делал акцент на выборе руки для измерения.

Считалось, что это не имеет значения, поскольку давление в обеих руках обычно одинаковое, а возможная разница в результатах измерений обычно составляет до 10 мм рт. ст., что имеет умеренное значение для диагностики, метода лечения или прогноза.

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Возможно вы удивитесь, но согласно последним рекомендациям, артериальное давление следует измерять не на одной руке, а на обеих. Причем, не поочередно, а каждый раз.

Измерив давление на левой руке, следует записать результат, затем спустя несколько минут повторить тест на правой руке и снова записать результат.

Сохраните себе дневник ежедневного измерения артериального давления

[info_b]Между каждым измерением не следует менять положение, так как даже вставание с места или ходьба в несколько шагов могут повлиять на результат теста.[/info_b]

Важно, что разница между двумя измерениями не должна быть большой. Колебания могут составлять менее 10 мм рт. ст.

Однако если разница больше, стоит обратиться к врачу. Это может быть сигналом, предвещающим серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой.

На что указывают различия в измерениях при измерении артериального давления?

Если показатели на обеих руках отличаются на 10 мм рт. ст., возможно, у вас развивается бессимптомное заболевание периферических артерий.

Если разница составляет 15 мм рт. ст., то возникает риск развития атеросклероза или энцефалопатии, а также на 70 % повышается риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

А если результаты теста отличаются на 20 мм рт. ст. и более, это означает, что вы должны пройти диагностику на предмет расслоения или стеноза аорты.

[info_b]Однако стоит помнить, что тонометры могут ложно занижать или завышать результаты при неправильном или слишком интенсивном использовании. Поэтому при появлении больших расхождений в измерениях не паникуйте сразу, а подождите некоторое время и повторите тест с обеих сторон.[/info_b]

Как правильно измерять артериальное давление

Чтобы правильно измерить артериальное давление, следуйте этим советам:

Не пейте кофеиносодержащие напитки и не курите в течение 30 минут до измерения.

Посидите спокойно пять минут перед началом теста.

Руку с тонометром следует поддерживать, например, на столе так, чтобы локоть находился примерно на уровне сердца.

Не разговаривайте во время измерения.

Памятка, как правильно мерять артериальное давление

Подробнее о том, как правильно измерить артериальное давление, как выбрать тонометр и как снизить давление без лекарств, Telegraf.news писал ранее.

Напомним, что систематические измерения позволят вам обнаружить отклонения от нормы на ранней стадии, чтобы обратиться к специалисту. Таким образом, вы сможете защитить свое здоровье и даже жизнь.

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