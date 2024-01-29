Большинство белорусов неправильно меряют давление? Вот что нужно обязательно сделать перед процедурой

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Опубликовано: 29.01.2024 11:55 , Обновлено: 29.01.2024

Кровяное давление - один из основных показателей, который может многое рассказать о нашем здоровье. Систематические измерения позволят вам обнаружить отклонения от нормы на ранней стадии, чтобы обратиться к специалисту. Таким образом, вы сможете защитить свое здоровье и даже жизнь. Поэтому стоит знать, как правильно пользоваться тонометром и как его вообще выбрать.

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По данным Всемирной организации здравоохранения (за 2021 год), число людей с повышенным артериальным давлением (гипертонией, гипертензией) за последние 30 лет увеличилось почти в 2 раза – с 650 миллионов до 1,28 миллиарда. Причем, 580 миллионов человек, страдающих от повышенного давления, не знали о своем синдроме, и 720 миллионов человек не проходили лечение.

Согласно исследованию, Беларусь вошла в первую десятку стран с самой большой долей мужского населения, страдающего от повышенного давления. Наша страна заняла 7-ю строчку с показателем 52 %.

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Что такое гипертония?

Существует два вида давления - систолическое и диастолическое. Первое - это давление, оказываемое кровью, перекачиваемой по артериям во время сокращения сердечной мышцы. Второе - это давление, оказываемое кровью, находящейся в состоянии покоя между сокращениями.

[info_b]Нормальное систолическое давление у взрослого человека составляет до 140 мм рт. ст., а диастолическое - до 90 мм рт. ст.[/info_b]

Гипертония (высокое артериальное давление) – состояние, при котором давление в кровеносных сосудах превышает нормальные показатели (140/90 мм рт. ст. или выше).

Существует три степени гипертонии - первая начинается при 140/90 мм рт. ст., вторая - при 160/100 мм рт. ст. и третья — выше 180/110 мм рт. ст.

Как правильно измерять артериальное давление?

Перед измерением артериального давления необходимо помнить о нескольких важных моментах, которые могут повлиять на результаты. Не измеряйте артериальное давление сразу после:

обильного приема пищи;

употребления кофе;

выкуривания сигареты.

Также перед измерением нужно отдохнуть несколько минут.

Измеряйте артериальное давление левой рукой, но в крайних случаях допускается измерение правой рукой.

Если вы намерены регулярно проверять свое артериальное давление, установите для этого определенное время утром и вечером. Утром это следует делать до завтрака.

Ремешок прибора для измерения артериального давления должен находиться на 1,5-3 см выше сгиба локтя. Измерение проводится в положении сидя, спина должна быть поддержана. Во время измерения нельзя разговаривать или менять положение руки.

Запястный монитор артериального давления, разумеется, носится на запястье. Чтобы получить достоверные результаты, рекомендуется проводить измерения не менее 7 дней подряд. Если в результате измерения выяснится, что вы подвержены риску развития проблем с артериальным давлением, вам следует посетить врача и желательно иметь при себе историю измерений.

Как выбрать тонометр (прибор для измерения артериального давления)?

Если вы задумываетесь о выборе тонометра для измерения артериального давления, прежде всего необходимо определиться с местом измерения - это может быть запястье или рука.

Наиболее популярны плечевые мониторы артериального давления, которые обеспечивают наиболее точное измерение. При измерении на запястье любые движения и вибрации могут привести к искажениям.

При выборе также стоит обратить внимание на точность измерения. Большинство моделей имеют отклонение от 3 до 4 мм рт. ст.

Если вы хотите получить более полный контроль над данными, во многих устройствах есть функция сохранения измерений и усреднения результатов.

Существуют также приборы для измерения артериального давления, распознающие сердечную аритмию. Это состояние, проявляющееся в нерегулярном сердцебиении. Симптомами являются учащенное сердцебиение, очень быстрый или очень медленный ритм сердца, боль в груди, одышка, внезапная слабость и усталость.

Как снизить давление без лекарств?

Ранее Телеграф писал, что артериальную гипертонию называют «тихим убийцей». Ведь в большинстве случаев высокое давление никак себя не проявляет. Но если его не контролировать, то может «вдруг» случиться инсульт, инфаркт, нарушится работа почек и т.д.

Конечно, лучше всего в таких случаях измерить давление, принять прописанное врачом лекарство или вызвать скорую помощь. Но как помочь себе или близкому, если повышение давления застало врасплох? Да еще и впервые? Есть несколько способов.

Эти 5 способов помогут снизить давление без лекарств. А что съесть, чтобы победить «тихого убийцу»?