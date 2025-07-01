Можно ли белорусам есть шаурму? Гомельские санэпидемиологи назвали 3 правила

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Опубликовано: 01.07.2025 16:09 , Обновлено: 02.07.2025

Можно ли белорусам есть шаурму? Специалисты Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии объяснили, в каком случае этот не самый полезный фастфуд не принесёт никакого вреда для здоровья и как избежать риска заражения кишечными инфекциями, с которым нередко сопряжены походы в общетип.

Вредна ли шаурма?

Заведующий отделом общественного здоровья Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии Анастасия Степанькова назвала шаурму “не самым полезным продуктом для здоровья”.

“Она обладает высоким содержанием жиров и калорий, что может негативно сказаться на фигуре и общем состоянии организма. Кроме того, частое употребление шаурмы может привести к повышению уровня холестерина в крови и развитию сердечно-сосудистых заболеваний”, - пояснила специалист.

Впрочем, это не мешает шаурме оставаться одним из самых популярных вариантов стритфуда во многих странах мира, в том числе, в Беларуси. По словам специалиста, если походить к вопросу выбора шаурмы с умом и соблюдать все необходимые меры предосторожности, она вполне может оставаться “приятным угощением” и вполне допустимым быстрым перекусом. Для этого Степанькова предложила придерживаться лишь трёх базовых правил.

Как правильно выбрать шаурму?

Первое и самое важное, с точки зрения диетологов, правило - это умеренность в потреблении шаурмы.

[info_b]В одной порции классической шаурмы может содержаться 500–800 ккал (а иногда и больше, всё зависит от конкретного состава), что составляет почти половину дневной нормы калорий. Избыток жиров и простых углеводов, которые содержатся в лаваше, соусе, жареном мясе - обязательных ингредиентов шаурмы - способствует набору веса.[/info_b]

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“Важно соблюдать баланс в рационе и не злоупотреблять этим блюдом”, - пояснила Степанькова.

Специалист также предложила несколько вариантов, как снизить калорийность шаурмы. Для этого достаточно будет внести некоторые изменения в классический рецепт:

добавить больше овощей и зелени,

выбирать мясо с меньшим содержанием жира: курицу, индейку, нежирную говядину,

просить добавлять меньше соуса (а при домашнем приготовлении - заменять майонез на йогуртовый/кефирный соус).

Второе правило касается профилактики кишечных инфекций при употреблении шаурмы. Для этого при покупке шаурмы в общественных местах Степанькова рекомендовала обращать внимание на то, какие продукты используются для её приготовления (они должны быть свежими и качественными), а также на оборудование, которое использует точка питания (оно также должно быть чистым, а в заведении должны соблюдать правила санитарии). При этом и самому при потреблении уличной еды специалист рекомендовала не забывать о личной гигиене.

Третье правило прямо вытекает из второго и касается выбора места для покупки шаурмы.

“Рекомендуется употреблять шаурму только в проверенных местах, чтобы минимизировать риск заражения кишечными инфекциями”, - дала свой совет специалист.

Кстати, готовую шаурму также не рекомендуется долго хранить, а употреблять сразу, поскольку длительное хранение готовой шаурмы увеличивает риск размножения бактерий.

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