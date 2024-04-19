Белорусы посчитали стоимость "вкуснющей" домашней шаурмы. На сколько дешевле покупной?

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Опубликовано: 19.04.2024 11:55 , Обновлено: 19.04.2024

Белорусы поделились в TikTok рецептом приготовления домашней шаурмы и заодно посчитали, сколько денег на это потратили. В комментариях люди разделились на два лагеря: одни интересовались собственно кулинарией, другие же рассказывали, почему подсчеты авторов видео неверные.

В начале ролика белорусы перечислили продукты, которые они приобрели для приготовления шаурмы. Так, для соуса они использовали сметану, майонез, горчицу, лимонный сок, соль, хмели-сунели, пару зубчиков чеснока. Для самой же шаурмы - огурцы, помидоры, капусту, куриное филе, лук и, конечно же, лаваш.

Затем авторы видео показали, как готовили домашнюю шаурму. Куриное филе нарезали соломкой и обжарили с добавлением приправ. Конечно, нарезали и овощи и нашинковали капусту. Сформировали “подушку” из капусты, огурца, лука. На нее положили помидоры и полили приготовленным соусом, а сверху - обжаренные кусочки курицы. К слову, соус предварительно постоял в холодильнике для загустения.

“Сырая” шаурма весила 475 г, затем ее обжарили, всего же пара приготовила 5 “больших шаурмень”. “В разрезе получилась вот такая смакота! Вкуснющая, мама дорогая”, - поделились авторы ролика.

В конце ролика белорусы показали подробную разбивку по себестоимости продуктам. Одна шаурма весом 475 г обошлась в 4,62 рубля . Для сравнения авторы указали, что 100 г шаурмы в шаурмичной (какой, не написали) обойдутся в 2 рубля, а за 100 г домашнего продукта - 0,97.

В комментариях люди обратили внимание на то, что белорусы посчитали лишь стоимость продуктов. “Нужно учесть еще физические затраты (от похода в магазин до мытья посуды) и время (а оно очень дорогое)”, - написал пользователь TikTok. А еще затраты на коммунальные услуги (электричество и воду, в частности).

“Если не сложно, посчитайте, пожалуйста, сколько будет стоить самому собрать Tesla”, - пошутил другой комментатор.

Еще одна пользовательница заметила, что “продукты закупают у поставщика в два раза дешевле магазина”.

Другие же решили отойти от темы финансов и обсудили саму шаурму. “Еще можно картошечку соломкой обжарить и немного добавить, будет сытно и с интересным привкусом”, - порекомендовал юзер TikTok.

“Вот сколько пробовала самодельную шаурму у друзей, сами делали, все равно вкуснее покупная. Не знаю почему, но вкуснее”, - поделилась своим гастрономическим опытом еще одна комментаторша.

А кто-то вспомнил стереотип про шаурму: “Тоже дома так делаю. Получается, как настоящая… Даже пару раз отравился”.

Цены на шаурму

Telegraf.news решил посмотреть, за какую цену можно купить шаурму в Минске в разных точках. Так, например, фирма “Вкусный кебаб” предлагает “Тайскую XL” весом 400 г за 11 рублей, “Креветки XL” весом 420 г - за 13 рублей.

Примерно такие же цены у Art kebab: “Украинская XL” весом 450 г - за 10 рублей, “Вегетарианская XL” весом 450 г - 9 рублей.

Аналогичная ситуация по ценам у Shawarma Mazaj. К примеру, шаурма “Коул Слоу” весом 400 г обойдется покупателям в 11 рублей.

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