Минздрав запретил в Беларуси ещё один российский БАД с опасной дозой витамина D3

Опубликовано: 19.02.2026 14:58 , Обновлено: 19.02.2026

Министерство здравоохранения Беларуси с 19 февраля запретило продавать в Беларуси ещё одну биологически активную добавку (БАД), в которой заявленное содержание витамина D3 достигало опасных для здоровья уровней.

Производителем потенциально опасной витаминной добавки (“Витамин D3”, ТУ 10.89.19-007-0180384252-2024) являлся индивидуальный предприниматель из России Муратова Анастасия Витальевна. По данным белорусского Минздрава, содержание витамина D3 в суточной дозе её БАДа превышало верхний допустимый лимит потребления в 3,3 раза .

Как пояснили в ведомстве, такое кратное превышение суточного потребления превращает этот действительно важный для здоровья человека витамин, по сути, в яд. В лучшем случае передоз витамином D3 грозит гиперкальциемией - то есть повышением уровня кальция в организме. У человека это проявляется такими симптомами, как тошнота, рвота, слабость, спутанность сознания и потеря аппетита. Но если продолжить принимать этот витамин таких огромных дозах, всё может закончиться повреждением почек, сердца и сосудов - опасным образованием камней и кальцификацией тканей.

В связи с этим в Беларуси данный БАД запретили (постановлением замминистра здравоохранения – главного государственного санитарного врача №15 от 19 февраля 2026 года). Этот препарат теперь нельзя ни продавать, ни ввозить в страну.

Минздрав Беларуси запретил очередные БАДы из России

Кстати, это не первый похожий БАД с популярным особенно в зимнее время витамином, который запрещает Минздрав. Ранее под запрет уже попадали аналогичные препараты российского производства. А на днях “запретный список” пополнили БАДы из Китая, ОАЭ и даже Германии.

Минздрав Беларуси запретил БАДы из Китая, Германии и ОАЭ