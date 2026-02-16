Минздрав Беларуси запретил БАДы из Китая, Германии и ОАЭ

Опубликовано: 16.02.2026 09:28 , Обновлено: 16.02.2026

Министерство здравоохранения Беларуси запретило очередную порцию биологически активных добавок (БАДов). На этот раз под запрет попали препараты, произведённые в Китае, Германии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

По информации официального Telegram-канала санитарно-эпидемиологической службы Гомельской области, запрет на ввоз БАДов иностранного производства введён тремя постановлениями заместителя министра – главного государственного санитарного врача Беларуси (от 11.02.2026 № 11, от 11.02.2026 № 12, от 11.02.2026 № 13).

В Беларусь запретили ввозить следующую продукцию:

БАДы производства ULTRA ENERGY SUPPLEMENTS TRADING L.L.C, Объединенные Арабские Эмираты,

«ФОЛИО® Форте («FOLIO® Forte») производства SteriPharm Export GmbH, Германия,

«Шипучие таблетки Мультивитамины + минералы» (Multivitamins + Minerals Effervescent, 4g tablet) производства «Anhui Kangbote Health Food CO., Ltd», Китай.

Согласно постановлению ведомства, эти БАДы в Беларусь запрещено не только ввозить, но и продавать уже ввезённые.

Причину, по которым эти препараты попали под запрет, в ведомстве не озвучили.

Напомним, буквально неделю назад Минздрав запретил сразу три биологически активные добавки (БАД), произведенные в России. В них содержание витамина Д3 превышало допустимый уровень в 3,3 раза.

Минздрав Беларуси запретил очередные БАДы из России