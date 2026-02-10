Минздрав Беларуси запретил очередные БАДы из России

Опубликовано: 10.02.2026 17:40 , Обновлено: 10.02.2026

Министерство здравоохранения Беларуси запретило сразу три биологически активные добавки (БАД), произведенные в России. Запрет касается как импорта, так и хранения и перемещения на территории страны.

В министерстве пояснили, что проверили БАДы на соответствие нормам Беларуси, и оказалось, что все они превысили допустимый уровень потребления в 3,3 раза.

Под запрет попали:

«Витамин Д3 / Vitamin D3» (ООО «Химфармконтракт»),

«Кальций хелат» (ООО «Фарминтегро»),

«Витамин D3 2000 МЕ (холекальциферол)» (АО «РеалКапс»).

В Минздраве напомнили, что неконтролируемый прием БАД может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Что касается витамина Д, то его избыток в организме гораздо серьезнее его дефицита, настаивают белорусские медики.

Превышение нормы этого вещества может привести к гиперкальциемии (повышению уровня кальция в крови), что вызывает тошноту, рвоту, слабость.

Также избыток витамина Д может способствовать отложению кальция в сосудах, почках, сердце и легких и, как следствие, к образованию камней в почках и нарушению их функции.