"Лечения не существует!" - В Минздраве Беларуси рассказали, почему приготовились к появлению смертельной лихорадки из Африки

Опубликовано: 30.10.2024 13:46 , Обновлено: 14.11.2024

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в Беларуси случаи заболевания лихорадкой Марбург, от которой в африканской Руанде умерло 15 человек, не зарегистрировали. Но заявили, что вероятность завоза заболевания в страну есть.

Как пояснили в Минздраве, в Беларуси нет естественных переносчиков лихорадки Марбург - египетских летучих крыланов или фруктоядных летучих мышей. Вот что, по информации ведомства, может привести к завозу заболевания в Республику:

расширение туристических маршрутов,

укрепление туристических маршрутов и международных связей,

проведение массовых спортивных, политических и культурных мероприятий.

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Лихорадка Марбург – тяжелое заболевание, которое передается от животных к человеку и от человека к человеку. Как сообщили в Минздраве, передача возбудителя инфекции от человека к человеку происходит при непосредственном контакте с биологическими жидкостями (кровью, выделениями и другими) инфицированных людей, а также при контакте с поверхностями и материалами, которые загрязнены биологическими жидкостями (например, постельное белье, одежда, предметы личной гигиены и не только).

От момента заражения до появления первых симптомов проходит от 2 до 21 дня. Вот какие признаки:

резкое повышение температуры тела,

сильная головная и мышечная боли,

общее недомогание,

боль в животе,

тошнота и рвота,

незудящая сыпь на коже,

внешние (в том числе носовые) и внутренние кровотечения.

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“Специфических методов лечения и профилактики не существует!” - подчеркнули в белорусском Минздраве. Там заверили, что в стране обеспечили готовность к проведению всех “необходимых лечебно-диагностических и санитарно-противоэпидемических мероприятий”, разработали собственную тест-систему для лабораторной диагностики.

При появлении симптомов, не исключающих лихорадку Марбург, в том числе во время путешествия за рубеж или в течение 21 дня после возвращения, в ведомстве призвали немедленно обратиться за медпомощью и сообщить медработнику информацию о поездке за границу.

[info_b]По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), известно о 62 случаях заболевания лихорадкой Марбург в Руанде. В последние годы случаи регистрировали и в других африканских странах: Кении, Уганде, Демократической Республике Конго, Анголе, Зимбабве.[/info_b]

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