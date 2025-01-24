Минздрав разрешил белорусам переносить операции по установке протезов на полгода. Какие причины признали «существенными»?

Опубликовано: 24.01.2025 07:40 , Обновлено: 24.01.2025

Министерство здравоохранения Беларуси скорректировало порядок организации оказания медицинской помощи пациентам, которые стоят в очереди на эндопротезирование крупных суставов. Теперь им разрешили отложить операцию без снятия с очереди на полгода по "существенным социальным причинам". Журналисты Telegraf.news изучили новую инструкцию и узнали, какие причины признали "существенными".

Как пояснили в Минздраве, в ведомственную инструкцию внесли некоторые важные изменения. Во-первых, в инструкцию ввели понятие несогласия пациента с датой госпитализации (раньше в документе фигурировало лишь понятие отказа пациента от эндопротезирования). Кроме того, теперь в отдельных случаях госпитализацию для эндопротезирования могут отложить на полгода, не снимая с учета нуждающихся (раньше при добровольном отказе пациента от госпитализации его могли снять с очереди на протез).

Однако, уважительными медики признают не все жизненные обстоятельства пациента а лишь, те которые подпадают под один из пунктов, прописанных в инструкции, а именно:

смерть близкого родственника, супруга (супруги),

чрезвычайная ситуация,

тяжелая болезнь близкого родственника, супруга (супруги), при которой требуется посторонний уход.

Для того, чтобы перенести госпитализацию, пациент должен будет написать заявление. Максимальный срок, на который можно отложить операцию - 6 месяцев.

Как пояснили в ведомстве, информацию о новой дате госпитализации врач-специалист будет вносить в АИС “Эндопротезирование”, предварительно согласовав её с врачом той больницы, где планируется проводить операцию по эндопротезированию.

Ранее Telegraf.news рассказал, что прошлой осенью Минздрав также чётко прописал случаи, когда врачи могут снять пациента с очереди на протез, а именно:

в случае его неявки к врачу в течение 6 месяцев с даты получения Листа оповещения;

в случае добровольного отказа пациента от эндопротезирования (он должен быть оформлен в письменном виде в соответствии с законодательством);

при диагностировании у пациента ряда заболеваний, при которых эндопротезирование противопоказано, а выздоровление или улучшение качества жизни пациента по данному заболеванию не прогнозируется.

Минздрав решил снимать некоторых белорусов с очереди на протезы. В каких случаях?

В 2023 году заместитель директора по научной работе РНПЦ травматологии и ортопедии Виктор Аносов заявлял, что белорусам “не стоит пугаться” больших сроков ожидания на операцию по протезированию суставов. Комментируя ситуацию с большими очередями на получение эндопротезов, он отметил, что в Беларуси “очередь по сравнению со странами-соседками не такая у нас и большая”, а сроки ожидания “вычисляются математически”.

«Срок ожидания вычисляется математически» — Чиновники назвали причину больших очередей на протезы в Беларуси