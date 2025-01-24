Минздрав разрешил белорусам переносить операции по установке протезов на полгода. Какие причины признали «существенными»?
Министерство здравоохранения Беларуси скорректировало порядок организации оказания медицинской помощи пациентам, которые стоят в очереди на эндопротезирование крупных суставов. Теперь им разрешили отложить операцию без снятия с очереди на полгода по "существенным социальным причинам". Журналисты Telegraf.news изучили новую инструкцию и узнали, какие причины признали "существенными".
Как пояснили в Минздраве, в ведомственную инструкцию внесли некоторые важные изменения. Во-первых, в инструкцию ввели понятие несогласия пациента с датой госпитализации (раньше в документе фигурировало лишь понятие отказа пациента от эндопротезирования). Кроме того, теперь в отдельных случаях госпитализацию для эндопротезирования могут отложить на полгода, не снимая с учета нуждающихся (раньше при добровольном отказе пациента от госпитализации его могли снять с очереди на протез).
Однако, уважительными медики признают не все жизненные обстоятельства пациента а лишь, те которые подпадают под один из пунктов, прописанных в инструкции, а именно:
- смерть близкого родственника, супруга (супруги),
- чрезвычайная ситуация,
- тяжелая болезнь близкого родственника, супруга (супруги), при которой требуется посторонний уход.
Для того, чтобы перенести госпитализацию, пациент должен будет написать заявление. Максимальный срок, на который можно отложить операцию - 6 месяцев.
Как пояснили в ведомстве, информацию о новой дате госпитализации врач-специалист будет вносить в АИС “Эндопротезирование”, предварительно согласовав её с врачом той больницы, где планируется проводить операцию по эндопротезированию.
Ранее Telegraf.news рассказал, что прошлой осенью Минздрав также чётко прописал случаи, когда врачи могут снять пациента с очереди на протез, а именно:
- в случае его неявки к врачу в течение 6 месяцев с даты получения Листа оповещения;
- в случае добровольного отказа пациента от эндопротезирования (он должен быть оформлен в письменном виде в соответствии с законодательством);
- при диагностировании у пациента ряда заболеваний, при которых эндопротезирование противопоказано, а выздоровление или улучшение качества жизни пациента по данному заболеванию не прогнозируется.
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В 2023 году заместитель директора по научной работе РНПЦ травматологии и ортопедии Виктор Аносов заявлял, что белорусам “не стоит пугаться” больших сроков ожидания на операцию по протезированию суставов. Комментируя ситуацию с большими очередями на получение эндопротезов, он отметил, что в Беларуси “очередь по сравнению со странами-соседками не такая у нас и большая”, а сроки ожидания “вычисляются математически”.
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