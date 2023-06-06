«Срок ожидания вычисляется математически» - Чиновники назвали причину больших очередей на протезы в Беларуси

Опубликовано: 06.06.2023 08:38 , Обновлено: 06.06.2023

Белорусам "не стоит пугаться" больших сроков ожидания на операцию по протезированию суставов, заявил заместитель директора по научной работе РНПЦ травматологии и ортопедии Виктор Аносов. Комментируя ситуацию с большими очередями на получение эндопротезов, он отметил, что в Беларуси "очередь по сравнению со странами-соседками не такая у нас и большая", а сроки ожидания "вычисляются математически".

Виктор Аносов отметил, что не все пациенты, которые стоят в листе ожидания, нуждаются в операции и хирургическом вмешательстве “здесь и сейчас”.

“Люди ожидают не только эндопротезирования как такового, облегчения своих страданий. И готовим пациента не только к операции, когда он под наркозом получает имплантацию нового сустава. Мы его готовим к тому, чтобы и физически, и психологически пережить этот сложный период”, - пояснил медик, почему люди порой годами ждут протеза.

“Не стоит пугаться сильной цифры. Задачу, поставленную для нашей системы, нашего направления в здравоохранении, реализуем”, - заявил он в эфире государственного канала СТВ.

Из листа ожидания на операционный стол попадают 10-30%

По его словам, из списка тех, кто стоит на учете на эндопротезирование, порядка 10-30% попадают на операционный стол, а срок ожидания озвучивается пациенту “приблизительный”, и вычисляется он “математически”. Как именно медики рассчитывают срок ожидания протеза, врач не пояснил.

В числе причин, по которым сегодня растут очереди на эндопротезы, представитель РНПЦ травматологии и ортопедии назвал “смещение среднего возраста населения”, а также “увеличение качества медпомощи” и появление улучшенных эндопротезов, которые позволяют оказывать медицинскую помощь людям молодого возраста.

В Беларуси решили создать единую информационную систему эндопротезирования

В свою очередь замначальника управления Генпрокуратуры Вячеслав Демидович заявил, что в настоящее время в Беларуси формируется “единая информационная система эндопротезирования”, которая пока ведётся “в режиме более “ручного” управления”.

“Минздрав за эту работу взялся, и будет одна именно информационная система. Потому что правильно, бывают случаи, когда человек из области в область переехал и так далее. Мы же находили в списках и умерших людей, кто-то в другом месте платно уже сделал. Поэтому дай бог, чтобы эта информационная система помогла и вопросы были сняты, порядок в этой очереди был наведен”, - заявил представитель Генпрокуратуры.

Минздрав пообещал покрыть Беларусь 70-километровыми зонами «золотого часа». О чем речь?

Напомним, ранее в Минздраве пообещали покрыть всю территорию Беларуси “как минимум 70-километровыми зонами”, где в пределах “золотого часа” любой белорус сможет оперативно получить неотложную помощь и функциональную диагностику.

Что делать белорусам, если в их поликлинике нет нужного врача? В Минздраве придумали выход

Кроме того, в ведомстве рассказали, планируют решать проблему нехватки узких специалистов в поликлиниках и больницах, особенно, в небольших городах и сельской местности.