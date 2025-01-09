Минздрав продлил вакцинацию от гриппа в Беларуси. На какой период спрогнозировал рост заболеваемости?

Опубликовано: 09.01.2025 12:47 , Обновлено: 09.01.2025

Министерство здравоохранения Беларуси продлило кампанию по вакцинации против гриппа и коронавирусной инфекции и спрогнозировало рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) на конец января - февраль.

При этом, как [link href=“https://t.me/minzdravbelarus/25725” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждает [/link] заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай, сейчас страна находится в “благоприятном эпидемиологическом периоде”.

“Заболеваемость за последнюю неделю на 25% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Тенденцию к снижению мы наблюдаем на протяжении последних трех дней. Подтверждается прогноз на рост заболеваемости респираторными инфекциями на конец января - февраль”, - сказала она.

Также, по словам Нечай, Минздрав решил продлить кампанию по вакцинации, чтобы успеть защитить “все группы риска”. По информации ведомства, активность гриппа в Европейском регионе составляет 24%, что превышает эпидемический уровень на 10%. Поэтому в Беларуси решили активно готовиться к ожидаемому росту заболеваемости.

До какого периода продлили вакцинацию, в министерстве не уточнили. Кроме того, в Минздраве рассказали о преобладающих сейчас возбудителях респираторных инфекций. Это, по данным ведомства, парагрипп, аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус.

Ранее Telegraf.news рассказывал, какими препаратами против гриппа и Covid-19 предложили прививаться белорусам медики. Так, сделать прививку от гриппа можно трехкомпонентной вакциной «Гриппол Плюс» российского производства. Кроме того, для всех желающих доступна четырехкомпонентная французская вакцина «Ваксигрип Тетра», правда, на платной основе.

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