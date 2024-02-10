Минздрав предупредил белорусов, что делать, если , приехав на дачу, почувствовали "спутанность мыслей"
В Министерстве здравоохранения Беларуси сообщили, что белорусам следует быть очень осторожным, когда едут зимой на дачу, чтобы отдохнуть. В качестве примера, там рассказали о случае с семьёй в Чаусском районе, которая полным составом попала в больницу.
В ведомстве [link href=“https://t.me/minzdravbelarus/17137” target=“_blank” rel=“noopener”] уточнили [/link], что члены семьи отравились угарным газом на даче в Чаусском районе. Состояние двух взрослых и четырех детей удовлетворительное.
По данным Минздрава, семья, общим количеством из 6 человек, приехала на дачу и затопила печь. В скором времени все почувствовали одни и те же симптомы недомогания. Прибывшие на вызов медики диагностировали у всех членов семьи отравление угарным газом и отвезли в больницу в Могилеве.
«Сдала бабулю пожарным» — Внучка показала, как бабушка в белорусской деревне спасается от мороза. В TikTok её способ оценили не все
В Минздраве предупредили, что при топке печи надо следовать рекомендациям специалистов МЧС. Но если что-то пошло не так, то следует помнить о симптомах отравления угарным газом:
- Слезотечение без видимых причин;
- головокружение и боль в области висков и лба;
- подташнивание или рвота;
- сухой кашель;
- учащенное сердцебиение или тахикардия;
- помутнение сознания и спутанность мыслей;
- появление слуховых и зрительных галлюцинаций.
В таком случае белорусы должны оказать помощь пострадавшим. Последовательность действий тут простая, но очень эффективная:
- Как можно быстрее вынести пострадавшего на свежий воздух;
- облегчить дыхание (очистить дыхательные пути), расстегнуть одежду, придать пострадавшему устойчивое боковое положение;
- охладить лицо и грудь (холодная вода или снег);
- стимулировать дыхание (поднести нашатырь);
- вызвать скорую помощь.
Ранее Телеграф сообщил, что белорусские спасатели решили устроить очередную серию рейдов по домам белорусов: с 1 по 14 февраля сотрудники МЧС пообещали придти “в каждый дом” отдельных категорий семей с детьми, а с 15 по 23 февраля — отправиться в профилактические рейды по торговым объектам, общежитиям предприятий и организаций и другим “местам с массовым пребыванием людей”.
Инспекторы МЧС пообещали белорусам устроить рейды «в каждый дом» и «интерактив со всеми членами семьи». Зачем?