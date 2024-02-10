Минздрав предупредил белорусов, что делать, если , приехав на дачу, почувствовали "спутанность мыслей"

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Опубликовано: 10.02.2024 15:31 , Обновлено: 10.02.2024

В Министерстве здравоохранения Беларуси сообщили, что белорусам следует быть очень осторожным, когда едут зимой на дачу, чтобы отдохнуть. В качестве примера, там рассказали о случае с семьёй в Чаусском районе, которая полным составом попала в больницу.

В ведомстве [link href=“https://t.me/minzdravbelarus/17137” target=“_blank” rel=“noopener”] уточнили [/link], что члены семьи отравились угарным газом на даче в Чаусском районе. Состояние двух взрослых и четырех детей удовлетворительное.

По данным Минздрава, семья, общим количеством из 6 человек, приехала на дачу и затопила печь. В скором времени все почувствовали одни и те же симптомы недомогания. Прибывшие на вызов медики диагностировали у всех членов семьи отравление угарным газом и отвезли в больницу в Могилеве.

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В Минздраве предупредили, что при топке печи надо следовать рекомендациям специалистов МЧС. Но если что-то пошло не так, то следует помнить о симптомах отравления угарным газом:

Слезотечение без видимых причин;

головокружение и боль в области висков и лба;

подташнивание или рвота;

сухой кашель;

учащенное сердцебиение или тахикардия;

помутнение сознания и спутанность мыслей;

появление слуховых и зрительных галлюцинаций.

В таком случае белорусы должны оказать помощь пострадавшим. Последовательность действий тут простая, но очень эффективная:

Как можно быстрее вынести пострадавшего на свежий воздух; облегчить дыхание (очистить дыхательные пути), расстегнуть одежду, придать пострадавшему устойчивое боковое положение; охладить лицо и грудь (холодная вода или снег); стимулировать дыхание (поднести нашатырь); вызвать скорую помощь.

Ранее Телеграф сообщил, что белорусские спасатели решили устроить очередную серию рейдов по домам белорусов: с 1 по 14 февраля сотрудники МЧС пообещали придти “в каждый дом” отдельных категорий семей с детьми, а с 15 по 23 февраля — отправиться в профилактические рейды по торговым объектам, общежитиям предприятий и организаций и другим “местам с массовым пребыванием людей”.

Инспекторы МЧС пообещали белорусам устроить рейды «в каждый дом» и «интерактив со всеми членами семьи». Зачем?