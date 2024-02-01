Инспекторы МЧС пообещали белорусам устроить рейды «в каждый дом» и «интерактив со всеми членами семьи». Зачем?

Опубликовано: 01.02.2024 10:42 , Обновлено: 01.02.2024

Белорусские спасатели решили устроить очередную серию рейдов по домам белорусов: с 1 по 14 февраля сотрудники МЧС пообещали придти "в каждый дом" отдельных категорий семей с детьми, а с 15 по 23 февраля - отправиться в профилактические рейды по торговым объектам, общежитиям предприятий и организаций и другим "местам с массовым пребыванием людей".

Организуют данные мероприятия в рамках республиканской акции “Безопасность – в каждый дом!” Как пояснили в Витебском областном управлении МЧС, её главной целью станет предупреждение пожаров и гибели людей.

На первом этапе акции спасатели решили посетить следующие категории белорусов:

многодетные семьи,

семьи, где дети находятся в социально опасном положении.

С родителями пообещали провести “профилактические и инструктивно-разъяснительные беседы”, а также анонсировали “интерактив со всеми членами семьи” - о соблюдении правил безопасности в быту, при эксплуатации печного отопления и электрооборудования, а также об опасности оставления детей одних без присмотра.

На втором этапе акции МЧС также планирует организовать в “местах с массовым пребыванием людей” интерактивные площадки и инфоцентры, пообещав каждому желающему “квалифицированную консультацию по вопросам безопасности дома” и тематическую наглядно-изобразительную продукцию.

“Для проживающих в общежитиях будут организованы мастер-классы по использованию первичных средств пожаротушения, оказанию первой помощи”, - сообщили в Витебском областном МЧС.

Подобные мероприятия запланировали и в других областных центрах Беларуси, пообещав участникам акции практические занятия и мастер-классы по применению огнетушителя, оказанию первой помощи, тематическую викторину по ОБЖ, спортландию и розыгрыш памятных призов.

Финальные мероприятия пообещали провести в центрах культуры, учреждениях образования, центрах безопасности МЧС и “имиджевых объектах”.

Напомним, продолжаются в Беларуси и рейды МЧС по водоёмам, чтобы напомнить любителям зимней рыбалки о безопасности. В них спасатели, как правило, отправляются совместно с представителями милиции

МЧС объявило об «усилении мер». Кого из белорусов решили «взять под контроль»?