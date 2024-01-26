"Сдала бабулю пожарным" - Внучка показала, как бабушка в белорусской деревне спасается от мороза. В TikTok её способ оценили не все

🎥 Видео

Опубликовано: 26.01.2024 17:00 , Обновлено: 26.01.2024

Более 100 тысяч просмотров набрало в TikTok видео белоруски, которая показала, как её бабушка в одной из деревень Глусского района Могилёвской области топит в доме "буржуйку", спасаясь от суровых январских морозов. В соцсети такой способ отопления дома оценили не все и рекомендовали "ждать в гости смотровую комиссию" и МЧС.

Видео из белорусской глубинки девушка под ником irina_filipova выкладывает не в первый раз. Самое популярное из них (всё с той же бабушкой в главной роли) набрало более 5,2 млн просмотров. На этом же видео, под которым разгорелась горячая дискуссия на сотни комментариев, бабушка показывает, как растапливать печь-”буржуйку”.

[info_b]“Буржуйка” — это вид металлической печи, которую начали активно использовать для обогрева помещений, а также приготовления и подогрева, в первой половине XX века. После повсеместного распространения центрального отопления и газовых печей практически вышла из употребления.[/info_b]

По словам автора видео, с помощью буржуйки бабушка разогревает чайник и еду для домашних животных, а также поддерживает тепло в жилой комнате, что гораздо проще, чем топить традиционную печь (она в доме тоже присутствует и, по словам девушки, также активно используется хозяйкой).

Тем не менее, несмотря на пояснения автора видео, обеспокоенные комментаторы засыпали её вопросами, почему бабушка делает выбор в пользу такого небезопасного способа отопления дома вместо обычной печки.

“Ребята, есть электричество, есть газ. Такое приспособление опасно с точки зрения пожароопасности, особенно для пожилых”, - заявил один из зрителей.

“Это же опасно!” “Что скажут пожарники при проверке?” Комментарии такого рода пестрят под видео. По словам одного из зрителей, “внучка, того не ведая, сдала бабулю пожарникам”.

Впрочем, были среди комментаторов и те, кто с ностальгией отметил, что “раньше в деревне в каждом доме такие буржуйки были зимой”.

“Во-во, когда деревни были, а сейчас комиссиями пугают”, - поддержал один из комментаторов.

И, действительно, зимой инспекторы МЧС Беларуси регулярно устраивают рейды, в том числе, по домам пожилых и одиноких стариков в деревнях, проверяя состояние печей в их домах и нередко - выписывая предписания и даже штрафы за “оборудование в пожароопасном состоянии”.

Например, МЧС этого же Могилёвского региона на днях отчиталось о подобной профилактической акции. Как рассказали в областном управлении ведомства, “в эпицентре их внимания” оказались “категорированные граждане”. В результате более 150 работников Могилёвского городского отдела по чрезвычайным ситуациям проверили на “горячие точки” жилище более 2 тыс. граждан.

Ранее Телеграф сообщил, что за первую неделю 2024 года, по данным МЧС, от пожаров в жилом секторе погибли 25 человек, и причины почти всех происшествий были идентичны. Впрочем, речь не об неисправных печах.

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