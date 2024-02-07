«Белпочта» предложила белорусам доставку лекарств день в день. Но не всем
РУП «Белпочта» сообщила о запуске нового проекта «на основе партнерских отношений». «Теперь вы можете воспользоваться курьерской доставкой «Белпочты» на дом или офис при заказе лекарственных препаратов, медицинских изделий и других товаров аптечного ассортимента интернет-аптек»,– сообщили на предприятии. И рассказали, где и как.
Назвали аптеки, участвующие в проекте:
- РУП «Белфармация»,
- Витебское ТПРУП «Фармация»,
- ТПРУП «Минская Фармация».
На «Белпочте» сообщили, что доставка заказов в формате «сегодня на сегодня» осуществляется по Минску и Минскому району, Витебску и Витебскому району, а также по Борисову.
Ранее Телеграф писал, что в Банковском процессинговом центре (БПЦ) сообщили о поступлении SMS-сообщений, которые могут привести к потере денежных средств. И что сообщения эти приходят якобы от РУП «Белпочта», а на самом деле они – фишинговые. В БПЦ дали три рекомендации, как избежать неприятных последствий.
БПЦ предупредил белорусов об опасных СМС. Как не потерять деньги?