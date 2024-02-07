Цены на стоматологические услуги пересмотрят? Минздрав создал спецкомиссию

Опубликовано: 07.02.2024 17:38 , Обновлено: 07.02.2024

Главный врач Университетской стоматологической клиники Оксана Корзун 7 февраля на пресс-конференции сообщила, что в Минздраве, в сфере стоматологии, создали комиссию по выработке подходов к ценообразованию Беларуси. На конференции также уведомили об организации горячей линии по вопросам стоимости стоматологических услуг.

Корзун уведомила, что комиссия «начинает работать сегодня, будет работать где-то в течение недели», что тарифы буду пересматриваться «в связи с необходимостью», а о решениях комиссии станет известно «несколько позже».

В свою очередь, ректор Белорусского государственного медуниверситета Сергей Рубникович отметил, что «ценообразование не только в стоматологии, но и в целом по всей медицине, сейчас находится под личным контролем министра здравоохранения».

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«Будут проводиться совместные мониторинги и нашей стоматологической службы совместно с экономистами, потому что калькуляция и формирование цен, а также определение их обоснованности лежит и на экономической службе, наша задача – определение клинических протоков и правильность их выполнения», – добавил ректор профильного вуза.

Также Рубникович напомнил, что при Университетской стоматологической клинике создана горячая линия по вопросам стоимости стоматологических услуг: 8 (017) 379-25-41 с 9:00 до 17:30.

Постановление №170 в теории и на практике

Напомним, с 13 декабря вступило в силу постановление №170 «Об установлении предельных максимальных тарифов на стоматологические услуги». Предполагалось, что таким образом будут снижены необоснованно высокие тарифы в стоматологических клиниках. После вступления в силу нового постановления Минздрава частные и государственные клиники начали менять свои прейскуранты. Однако на деле цены в некоторых клиниках даже выросли. Подробнее мы писали здесь:

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