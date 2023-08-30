Минздрав пообещал делать в Беларуси препараты китайской народной медицины. Что хотят ими лечить?

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Опубликовано: 30.08.2023 11:53 , Обновлено: 30.08.2023

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси, сообщил, что вскоре на прилавках в белорусских аптеках появятся препараты традиционной китайской народной медицины.

В стране планируют локализовать производство таких укрепляющих, жаропонижающих и линейку общих препаратов.

По словам министра, наладить производство должны в 2024 году.

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“Мы сейчас покупаем и готовые лекарственные препараты, и почти 500 субстанций в Китае. Хотели бы расширить спектр закупки этих субстанций, которые соответствуют нашим требованиям, зарегистрировать их и затем локализовать их производство на территории Беларуси, — сказал он.

Также, по его словам, к концу года в индустриальном парке “Великий камень” появится государственная поликлиника. Кроме того, инвесторам из Китая предложили построить центр традиционной китайской медицины.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Минздрав объявил о планах создать белорусскую вакцину от гриппа:

Минздрав объявил о планах создать белорусскую вакцину от гриппа. А что слышно про вакцину от Covid-19?