Минздрав решил ускорить белорусских стоматологов в три раза. Зачем?

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Опубликовано: 17.08.2023 09:22 , Обновлено: 17.08.2023

Министерство здравоохранения установило новые нормы времени и расхода материалов на платные стоматологические услуги. Теперь на некоторые стандартные медицинские манипуляции белорусским стоматологам отводится в два и даже три раза меньше времени.

Новые временные нормы на платные стоматологические услуги закреплены в постановлении Минздрава, которое было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 17 августа. В законную силу оно вступит 1 ноября 2023 года, когда в Беларуси официально начнёт действовать госрегулирование тарифов на все виды стоматологических услуг.

Министерство обновило нормы по всем позициям платных медицинских услуг - предыдущие были установлены 12 лет назад. Исходя из текста постановления, по отдельным манипуляциям стоматологам придётся ускориться более чем в три раза :

на укол с анестезией теперь отводится 3 минуты вместо 10,

на установку временной пломбы - 3 минуты вместо 5,

на удаление однокорневого зуба щипцами - 10 минут вместо 20,

на удаление многокорневого зуба щипцами - те же 10 минут вместо 30,

на ручную или механическую чистку одного зуба от зубного налета - всего 1,5 минуты вместо 3,

на такую же чистку пневматическим или ультразвуковым методом - 1 минута вместо 4,

на офисное химическое отбеливание зубов всей челюсти - 70 минут вместо прежних 120.

При этом общее время стандартного стоматологического обследования и консультации осталось практически неизменным. Как и прежде, на обследование пациента при первичном обращении врачу или медсестре отводится 20 минут, на повторный осмотр - 10 минут, а вот время осмотра с выдачей консультативного заключения изменили. Если раньше все врачи и медсёстры обязаны были укладываться в 30 минут, то теперь врачи-стоматологи и медсёстры должны будут успевать выдать заключение за 20 минут, а вот стоматологам с ученой степенью или ученым званием “накинули” дополнительное время - справиться с работой они должны будут за 40 минут.

Ранее в Минздраве объявили, что за счёт пересмотра норм времени и норм расходов материалов будет изменён подход к ценообразованию в этой сфере. Главный внештатный стоматолог ведомства профессор Сергей Рубникович в июле этого года заявлял, что в итоге Минздрав планирует выйти на “справедливые цены, но без снижения качества помощи”.

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Напомним, уже 1 ноября 2023 года по решению Совета министров в Беларуси начнут действовать принципы госрегулирования тарифов на все виды стоматологических услуг. Постановление правительства будет распространяться на все стоматологические клиники страны — как государственные, так и частные.

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