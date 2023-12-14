Минздрав обязал белорусских медиков подтверждать квалификацию в симуляционной клинике. Но не всех

Опубликовано: 14.12.2023 10:40 , Обновлено: 14.12.2023

Медицинским и фармацевтическим работникам, которые долго не работали по специальности, придется пройти проверочное испытание, сообщил Национальный правовой интернет-портал. Кого это коснется и где предстоит подтверждать квалификацию?

Медики и фармацевты, имеющие высшее или среднее специальное медицинское и фармацевтическое образование, которые не работали по специальности более четырех лет, обязаны будут подтверждать квалификацию в Республиканском центре профессиональной аттестации и симуляционного обучения медработников, это следует из постановления Минздрава, опубликованного 14 декабря.

В постановлении указано, что оценкой уровня профессионализма будут заниматься госучреждения образования, «которые осуществляют подготовку, повышение квалификации и переподготовку специалистов». Как сообщили в Минздраве, большинство медиков смогут подтвердить квалификацию на базе Республиканского центра профессиональной аттестации и симуляционного обучения.

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Что это за центр?

[info_b]Республиканский центр профессиональной аттестации открыли в Минске в начале ноября. В центре – 180 единиц симуляционного оборудования «высокого уровня реалистичности»: 117 – российского производства, 63 – белорусского. Дневная пропускная способность – 140 обучающихся при работе в две смены.

Работа организована по принципу симуляционной клиники, состоящей из нескольких направлений: медицина катастроф, неотложная помощь и интенсивная терапия, хирургия, педиатрия и неонатология, акушерство и гинекология, стоматология, ультразвуковая диагностика, эндоскопия, анатомия и рефлексотерапия.

Главная функция центра – оценивать практические навыки врачей-специалистов.[/info_b]

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