Минтруда повысило надбавки соцработникам в Беларуси. На сколько?

Опубликовано: 19.10.2023 08:03 , Обновлено: 19.10.2023

С 1 октября 2023 года работникам бюджетных организаций сферы социального обслуживания в Беларуси увеличили профессиональные надбавки. Решение повысить надбавки задним числом Министерство труда и соцзащиты приняло на прошлой неделе, а в базе Национального правового интернет-портала соответствующе постановление появилось в четверг, 19 октября.

Согласно этому постановлению, Минтруда убрало действующее до сих пор разделение надбавок по виду деятельности сотрудника. Раньше в зависимости от направлений деятельности руководителям учреждений, главным бухгалтерам и их замам доплачивали от 80 до 95% от базовой ставки, теперь же ввели единую надбавку – 115%. Она будет положена для всех руководителей учреждений соцобслуживания и их замам, главным бухгалтерам и их замам, руководителям структурных подразделений (филиалов) и их замам (за исключением руководителей и их заместителей из числа медработников).

Кроме того, повысили надбавки к зарплате следующим работникам сферы соцобслуживания:

специалистам (воспитателям, учителям-дефектологам, психологам, педагогам-психологам, по социальной работе, инспекторам по основной деятельности, культорганизаторам, инструкторам по трудовой терапии, инструкторам-методистам физической реабилитации (инструкторам-методистам по адаптивной физкультуре), руководителям кружка, переводчикам жестового языка, юрисконсультам, бухгалтерам, экономистам) – с 80 до 100% базовой ставки;

иным специалистам (за исключением специалистов из числа медработников) – с 65 до 80%;

другим служащим, а именно социальным работникам, медицинским дезинфекторам, сиделкам – с 70 до 90%;

иным другим служащим – с 35 до 50%;

рабочим: младшим медсестрам (младшим медбратьям) по уходу за больными, няням, санитарам и санитаркам, поварам, сестрам-хозяйкам – с 70 до 90%;

иным рабочим – с 30 до 45%;

руководителям, специалистам (за исключением специалистов из числа медработников) домов временного пребывания лиц без определенного места жительства – с 30 до 45%;

иным работникам домов временного пребывания лиц без определенного места жительства – с 20 до 35%.

[info_b]Базовая ставка – это условная величина, которую в Беларуси используют для расчётов окладов работников бюджетных организаций. Итоговую зарплату работников бюджетной сферы формируют на основании базовой ставки через систему коэффициентов и доплат. С 1 сентября 2023 года размер базовой ставки подняли до 235 рублей. [/info_b]

Совмин Беларуси повысил базовую ставку. На сколько?

Напомним, с 1 октября повышенные надбавки положены и некоторым медицинским работникам: для некоторых Министерство здравоохранения изменило размеры стимулирующих выплат, а для других — ввело новые доплаты.

Минздрав изменил надбавки медикам. Кому и сколько будут доплачивать с 1 октября?