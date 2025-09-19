Минздрав объявил об "активно занимающем нишу" в Беларуси новом виде коронавируса

Опубликовано: 19.09.2025 13:36 , Обновлено: 19.09.2025

В Министерстве здравоохранения 19 сентября рассказали, чем в сентябре болеют белорусы. Среди прочего, специалисты заявили и о новом виде коронавируса, который "активно занимает свою нишу" в Беларуси.

Речь идет о штамме SARS-CoV-2 XFG с неофициальным названием “стратус”. Это подвариант омикрона, который, по словам главного государственного санитарного врача Беларуси Светланы Нечай, “не вызывает тяжелого течения заболевания”.

Медикиотмечают, что характерным симптомом “стратуса” является охриплость или осиплость голоса. А в целом он повторяет признаки других вариантов ковида, в том числе:

лихорадка, озноб;

сухой, раздражающий дыхательные пути и изнуряющий кашель;

боль в горле;

насморк;

головная боль;

общая слабость и утомляемость;

диарея;

ломота в мышцах.

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Чего еще опасаться белорусам в сентябре?

Светлана Нечай отметила, что в сентябре, как обычно, растет заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Однако сейчас она “на уровне средних показателей за последние два года”.

“В структуре традиционные негриппозные вирусы - риновирусы, аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус, коронавирусы, включая SARS-CoV-2, ставший уже сезонным”, — сообщила врач.

Она посоветовала известные меры профилактики:

проветривать помещение;

больше находиться на открытом воздухе;

одеваться по погоде;

есть фрукты и овощи.

Что касается вакцинации от гриппа, то ее медик порекомендовала сделать в октябре-ноябре.

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