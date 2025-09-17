Диетологи назвали 5 неожиданных и простых способа укрепить иммунитет

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 17.09.2025 12:20 , Обновлено: 17.09.2025

Осенний сезон бросает вызов нашей иммунной системе из-за нехватки солнца, перепадов температур и тесного общения в коллективах. Эксперты объясняют, какие именно факторы ослабляют защиту организма и на какие ключевые элементы стоит обратить внимание в питании, чтобы оставаться здоровым.

Что происходит с организмом осенью?

С наступлением осени иммунная система человека сталкивается с новыми вызовами. По словам экспертов, сокращение светового дня приводит к нехватке солнечного света и, как следствие, к снижению выработки витамина D , который играет ключевую роль в поддержании иммунитета.

Тем временем холодный воздух, впрочем, содержит меньше влаги, что высушивает носовые проходы и сокращает количество слизи, обычно задерживающей пыль и токсины. Это, в свою очередь, облегчает вирусам путь в организм.

Как утверждает Линда Лин, нутрициолог и специалист по траволечению, постоянные перепады температуры (теплые дни, но холодные утра и вечера) могут создавать нагрузку на организм и делать нас более уязвимыми».

При этом к этим факторам добавляется возвращение людей с отпусков и учебы, а также частое нахождение в закрытых помещениях, что в совокупности создает повышенную нагрузку на иммунитет.

Кроме того, значительное влияние на устойчивость иммунной системы оказывает питание. Согласно мнению диетолога Каролины Шнайдер, с приходом осени определенные питательные вещества становятся еще более важными. А именно:

Витамин C (содержится в цитрусовых, болгарском перце и киви): поддерживает производство и функцию белых кровяных телец — иммунных клеток, которые выступают первой линией обороны против инфекций.

(содержится в цитрусовых, болгарском перце и киви): поддерживает производство и функцию белых кровяных телец — иммунных клеток, которые выступают первой линией обороны против инфекций. Цинк (содержится в тыквенных семечках, бобах и цельнозерновых продуктах) необходим для развития иммунных клеток и заживления ран.

(содержится в тыквенных семечках, бобах и цельнозерновых продуктах) необходим для развития иммунных клеток и заживления ран. Бета-каротин (содержится в моркови и сладком картофеле): преобразуется в витамин А, который поддерживает здоровье кожи и слизистых оболочек — естественного барьера против инфекций.

Таким образом, чтобы усилить защиту организма в осенний период, эксперты советуют обратить внимание на пять ключевых привычек в образе жизни и питании. Это поможет, как минимум, поддержать иммунитет, а как максимум — избежать болезней.

Создайте ритуал чаепития с травами

Один из простых способов защитить свою иммунную систему — добавить травяные чаи в свой рацион, отметила диетолог. Вы можете пить чай с лимоном, имбирем и лакрицей в качестве уютного послеобеденного ритуала или потягивать костный бульон с крапивой вечером, предложила Лин.

«Эти напитки успокаивают дыхательные пути, поддерживают здоровье кишечника и содержат вещества, укрепляющие иммунитет», — сказала она.

Врачи призвали пить чай из этой пряности. Кому из белорусов нужно в первую очередь?

Ешьте мед

Специалист подчеркнула, что обычный мед осенью можно превратить в “травяное лекарство”, особенно если вы хотите укрепить и улучшить свой иммунитет.

«Добавьте к меду травы, такие как имбирь, эхинацея, тимьян, лаванда, бузина или чеснок, чтобы создать свой собственный травяной сироп», — предложила Лин.

«Добавьте его в чай, теплую воду или просто наслаждайтесь ложкой сиропа. Мед успокаивает горло, обладает противомикробными и антибактериальными свойствами, а также поддерживает здоровье кишечника, что делает его успокаивающим и питательным ритуалом», — подчеркнула она.

УФ-лампа

Также, по словам Лин, может помочь “терапия красным светом”.

“Это восстанавливающее средство, которое поддерживает иммунную функцию, уменьшает воспаление, улучшает кровообращение и повышает клеточную энергию. Для тех, кто ограничен в пребывании на солнце или страдает сезонными перепадами настроения, УФ-лампа может помочь поддерживать здоровый уровень витамина D и улучшать настроение, особенно в короткие осенние дни», — заявила она.

Продукты с витамином C

Тем временем, по словам Каролины Шнайдер, если вы хотите правильно начать свой день, попробуйте этой осенью есть больше продуктов, богатых витамином С.

«Добавляйте фрукты и овощи, богатые витамином С, в смузи, соки и овсянку, чтобы начать день с заряда антиоксидантов», — посоветовала она. Кроме того, эти продукты помогут вам оставаться сытыми между завтраком и обедом.

Используйте противовоспалительные ингредиенты

Готовя теплые сезонные блюда этой осенью, добавьте в них противовоспалительные пряности, чтобы сделать еду еще более полезной.

«Используйте противовоспалительные ингредиенты, такие как чеснок, куркума, имбирь и корица, в теплых блюдах и латте. Они содержат биологически активные соединения, которые помогают регулировать воспалительные процессы», — отметила Шнайдер.

Эти ингредиенты не только вкусные и ароматные, но и добавляют вашим любимым блюдам неожиданные полезные свойства.

Ранее Telegraf.news писал, что врач по медицинской профилактике Светлогорской больницы Людмила Саморукова рассказала белорусам, что нужно есть, добавлять в блюда и пить осенью, чтобы укрепить иммунитет, уменьшить риск воспалений и защититься от различных вирусов.

Врач назвала продукты, специи и экстракты, которые осенью нужны всем белорусам. Что поможет от омикрона «ниндзя»?