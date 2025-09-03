Врач назвала продукты, специи и экстракты, которые осенью нужны всем белорусам. Что поможет от омикрона "ниндзя"?

Опубликовано: 03.09.2025 17:02 , Обновлено: 03.09.2025

Врач по медицинской профилактике Светлогорской больницы Людмила Саморукова рассказала белорусам, что нужно есть, добавлять в блюда и пить осенью, чтобы укрепить иммунитет, уменьшить риск воспалений и защититься от различных вирусов.

Так, по словам специалиста в интервью изданию “Светлагорскія навіны” в Беларусь еще в начале августа пришел штамм коронавируса омикрон ВА.4.6, который называют “ниндзя” (впервые его выявили в нашей стране в августе 2022 года). А с наступлением осенних холодов, по данным ВОЗ, число госпитализаций от ковида в мире может увеличиться.

Поэтому одним из эффективных способов профилактики инфекционных заболеваний, по словам врача, является вакцинация.

При этом она также назвала продукты, которые “способствуют укреплению иммунитета”.

Продукты и специи с полифенолами

В первую очередь Людмила Саморукова обратила внимание на полифенолы — класс веществ растительного происхождения, обладающих биологически активными свойствами. По ее словам, “чаще всего они имеют горький привкус и яркий цвет”. Среди них медик назвала следующие:

гвоздика;

петрушка;

укроп

кориандр;

черника;

баклажаны;

корица;

куркума;

черноплодная рябина;

семена льна;

шалфей;

мята;

клубника;

кофе.

“Эти вещества защищают сердечно-сосудистую систему, стимулируют иммунную и уменьшают риск воспалений, – отметила врач.

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Продукты пчеловодства

Также для профилактики заболеваний Людмила Сухорукова посоветовала прополис и пчелиное маточное молочко.

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Прополис применяют разными способами: наружно, местно, внутрь и ингаляционно, в зависимости от формы выпуска (чистый, настойка, мазь, спрей, водный экстракт) и цели применения. Например, для укрепления иммунитета его принимают внутрь в виде настоек или добавок.

А пчелиное маточное молочко, как правило, закладывают под язык ии ждут растворения.

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БАДы

Кроме того, по словам профессионала, “помогают сформировать иммунный ответ организма” адаптогены. А именно:

элеутерококк (биологически активная добавка (БАД), продают в белорусских аптеках в виде жидкого экстракта);

родиола розовая (БАД);

женьшень (БАД, продают в виде таблеток, капусл).

[inf]Адаптогены — группа препаратов природного или искусственного происхождения, предположительно способных повышать неспецифическую сопротивляемость организма к широкому спектру вредных воздействий.[/inf]

Эфирные масла

По словам Сухоруковой, осенью “не помешают и эфирные масла”. Например, бальзамы типа “Звездочка”, который наносят на разные части тела.

“Эфирные масла, содержащиеся в подобных средствах, возбуждают местный иммунитет и препятствуют проникновению вируса”, — утверждает врач.

Витамины

А еще врач подчеркнула, что белорусам осенью нужны витамины A, E, D, C, а также цинк и селен.

“Перестаньте есть все подряд”

Обратила внимание эксперт и на пищеварительную систему. Она отметила, что “чем хуже себя чувствуют жизненно важные бактерии и другие микроорганизмы, обитающие в кишечнике, чем их меньше, тем ниже и иммунитет”.

“Полезные бактерии не любят фастфуд, конфеты и булочки. Предпочитают овощи и не очень сладкие фрукты. Молочнокислые продукты также способствуют улучшению самочувствия микрофлоры и иммунитета в целом”, — сообщила врач.

Также, по ее словам, “бесконечные походы к холодильнику увеличивают объем вашей талии и снижают иммунитет”.

“Перестаньте есть все подряд. В условиях гиподинамии и рисков инфицирования уж лучше легкий голод, чем тотальное переедание”, — заявила Людмила Сухорукова.

Что еще нужно делать осенью?

А еще она призвала “не позволять себе мало спать”, а также не забывать “о дружеском общении, прогулках, физических упражнениях”.

Ранее Telegraf.news писал, что йод — один из самых незаменимых микроэлементов. По словам медиков, его дефицит чаще всего можно наблюдать осенью (но не только). Однако организм не может вырабатывать йод самостоятельно, да и с пищей белорусы получают его мало. Поэтому стоит обязательно включить в рацион определенные продукты (такие как клюква, морская капуста, рыба и не только) Это особенно важно для профилактики заболеваний щитовидной железы.

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