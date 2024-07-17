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Лукашенко разрешил безвизовый въезд для граждан 35 стран Европы

Лукашенко разрешил безвизовый въезд для граждан 35 стран Европы
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В Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили о расширении списка стран для безвизового въезда в нашу страну. Если раньше такой привилегией могли воспользоваться граждане Польши, Литвы и Латвии, то сейчас перечень пополнили ещё 35 европейских государств, среди которых Болгария, Бельгия, Венгрия и другие. Соответствующее решение принял Александр Лукашенко.

В Госпогранкомитете подчеркнули, что с 19 июля 2024 года жители 35 стран смогут въезжать в Беларусь без визы через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска. При этом самолётов это не касается. Важным условием также является наличие документов для выезда за границу на срок временного пребывания в Беларуси не более 30 суток со дня въезда.

Кроме того, в ГПК отметили, что иностранцы, прибывшие по безвизу в Беларусь, могут следовать транзитом во все третьи страны, кроме России. Делать это разрешено на автомобиле, поезде и самолёте. Помимо этого, указанный порядок не распространяется на владельцев дипломатических, служебных, специальных и приравненных к ним паспортов.

“Воспользоваться правом безвизового въезда в Беларусь можно неограниченное количество раз в течение всего периода действия до 31 декабря 2024 года включительно. Количество дней пребывания в Беларуси по безвизу не должно превышать 90 дней в календарном году”, — обратили внимание в Госпогранкомитете.

Безвизовый въезд оформили для жителей следующих 35 государств:

  1. Австрия.
  2. Андорра.
  3. Бельгия.
  4. Болгария.
  5. Босния и Герцеговина.
  6. Ватикан.
  7. Великобритания.
  8. Венгрия.
  9. Греция.
  10. Дания.
  11. Ирландия.
  12. Исландия.
  13. Испания.
  14. Италия.
  15. Кипр.
  16. Лихтенштейн.
  17. Люксембург.
  18. Мальта.
  19. Монако.
  20. Нидерланды.
  21. Норвегия.
  22. Португалия.
  23. Румыния.
  24. Сан-Марино.
  25. Северная Македония.
  26. Словакия.
  27. Словения.
  28. Финляндия.
  29. Франция.
  30. Германия.
  31. Хорватия.
  32. Чехия.
  33. Швейцария.
  34. Швеция.
  35. Эстония (в том числе лица без гражданства, постоянно проживающие в Эстонии).

Ранее Telegraf.news писал, что консульская служба посольства Беларуси в Израиле разъяснила новые правила въезда белорусов в страну. Уже с 1 августа им придётся платить за разрешение посетить Израиль, независимо от целей поездки. При этом, как заверили в Министерстве иностранных дел Беларуси, речи об отмене безвизового режима между двумя странами не идёт.

Без виз, но по заявлению и за деньги. Израиль изменил условия въезда белорусов. Сколько придётся платить с 1 августа?

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